Seat Ateca makyajlandı

CARMEDYA.COM – Seat markasının ilk SUV modeli Ateca kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçti.

İlk kez 2016 yılında tanıtılan Ateca, güncellenen tasarımıyla daha güçlü bir görünüme sahip. Türkiye’de FR ve XPERIENCE olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Ateca 1.5 EcoTSI DSG 150 beygir motor seçeneğiyle geliyor.

Tasarım

Seat Ateca, bir önceki nesilde sahip olduğu genişliği (1841 mm) ve yüksekliği (1615 mm) korurken, ön ve arka tamponları 18 mm büyüyerek 4381 mm’lik bir uzunluğa ulaşmış.

Ön kısımda yenilenen tampon ve tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan mercekli Full LED ön farlar markanın tasarım dilini yansıtıyor. Aracın arka tasarımı, kompakt SUV’un güçlü gövdesini vurgulamak için şekillendirilmiş. Yeni arka tampon, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan dinamik LED arka sinyal lambaları ve LED arka stoplar aracın görüntüsünü tamamlamış. Simüle edilmiş egzoz çıkışları tasarıma ayrı bir boyut kazandırıyor ve dikkatlerin aracın arka tarafında yoğunlaşmasını sağlıyor. Ateca’nın adı da artık yeni el yazısı stilinde aracın arka bagajına kabartmalı şekilde işlenmiş.

Yeni donanım seviyesi

Ateca, FR ve XPERIENCE donanım seçenekleriyle sunuluyor. FR donanım seviyesi, yeni ızgara tasarımı, cosmo gri renginde ön ve arka tampon süslemeleri, sis lambası ızgarası, ayna kapakları, yan kaplamalar ve simüle egzozlar ile sportif görünüm sunuyor. En yeni donanım seviyesi XPERIENCE ise, araca daha fazla sağlamlık ve offroad karakteri katıyor. Siyah ön ve arka tampon eklerinin, çamurluk kaplamalarının, yan çıtaların ve metalik görünümlü ön ve arka süslemelerin eklenmesiyle otomobil daha dikkat çekici bir hal alıyor. Model, 18” ve 19″ arasında 9 farklı opsiyonel alüminyum alaşımlı jant seçenekleri ve yeni Kamuflaj Yeşili rengi de dahil 10 farklı dış renkten oluşan geniş renk yelpazesine sahip.

Climacoat teknolojisi

İç mekanda makyajla birlikte panellerdeki dikişler, yeni kapı kaplama malzemeleri, yeni döşemeler, yeni direksiyon simidi gibi değişimler göze çarpıyor. Soğuk günlerde, opsiyonel olarak sunulan ısıtmalı direksiyon simidi ile konfor düzeyi artırılabiliyor. KModelde ayrıca opsiyonel olarak alınabilen görünmez kaplama Climacoat teknolojisine sahip tüm hava şartlarına dayanıklı bir ısıtmalı ön cam da bulunuyor. Bu teknoloji, ön camda buzlanmanın sadece 2-3 dakika içinde çözülmesini sağlıyor. Daha da önemlisi bu sistem, sürücülerin görüşünü kesintiye uğratacak bir yansıma da yapmıyor.

Sürücü koltuğu, 8 yönlü koltuk ayarı ve hafıza fonksiyonuyla isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor. İç mekan tasarımı ayrıca aracın iç kaplamasına ekstra bir boyut getiren çok renkli ortam aydınlatması, havalandırma kanalları, vites kolu ve bilgi-eğlence sistemi için mat kaplama çerçeveleriyle de öne çıkıyor. Modern dünyayla daha bağlı

Ateca’nın güncel versiyonu bağlantı özelliğini başka bir seviyeye taşıyor. Merkezinde, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan kullanıcı tarafından tanımlanabilir yüksek çözünürlüklü 10,25” gösterge panelini ve bilgi-eğlence sistemini bir araya getiren Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Standart medya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleri barındıran 8,25″ ekrana sahipken, opsiyonel olarak alınabilen daha geniş 9,2″ multimedya sistemi, kullanıcı etkileşimini basitleştirmek için sesli komut sistemini sunuyor.

Ateca’da herhangi bir güçlük çekmeden bağlamayı ve şarj etmeyi kolaylaştıran aydınlatmalı USB-C yuvaları yer alıyor. 9,2” multimedya ekranı ile birlikte gelen ses tanıma, kullanıcının komutlarını kullanıp düzeltmeler yaparak ve önceki komutlara referans vererek bilgi-eğlence sistemiyle etkileşim kurmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar müzik aramaları gibi işlemleri daha hızlı ve daha kolay yapabiliyor. Opsiyonel kablosuz Full Link sistemiyle birlikte kullanıcılar, hangi cihazı kullanırlarsa kullansınlar Android Auto veya Apple Car Play aracılığıyla dijital yaşamlarına da erişebiliyor.

Güvenlik

Ateca, bir dizi yeni gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) sunuyor. Yoldaki engellere tepki verebilecek şekilde çevresini daha fazla görebiliyor ve bu teknolojiler sayesinde araç, senaryo ne olursa olsun optimize edilmiş koruma sunarak ortamını algılayabiliyor.

Opsiyonel olarak sunulmakta olan Çarpışma Öncesi Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Ön ve Yan Bölge Asistanı dahil olmak üzere tüm bu sistemler aracı ve yolcuları korumak için uyum halinde çalışıyor. Çarpışma Öncesi Asistanı, olası bir çarpışmanın olması durumunda emniyet kemerlerini geriyor, camları ve açılır tavanı kapatıyor ve uyarı lambalarını etkin hale getiriyor.

Ateca’ya eklenen bir diğer özellik de Arka Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi. Park ederken, başka bir otomobil, yaya veya bisikletli geliyorsa otomobil sesli ve görsel uyarı veriyor gerekirse, otomatik frenlemeyi başlatıyor. Araç, aynadaki LED göstergeleri aracılığıyla 70 m’ye kadar olan araçları algılayabilen Kör Nokta Tespit özellikli Yan Bölge Asistanı bulunuyor.

Karavan, römork tarzı araçları kullanmayı sevenler için Ateca, Römork Park Asistanı teknolojisini de opsiyonel olarak sunuyor. Sistem, sürücüyü römorkla geri giderken ve park ederken destekliyor, ters kamera görüntüsü, aracı ve römorku gereken konuma yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılıyor.