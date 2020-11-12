BMW Vision iNEXT’in ilk ürünü: BMW iX

CARMEDYA.COM – Alman premium otomobil üreticisi BMW’nin Vision iNEXT projesinin ilk ürünü BMW iX oldu.

Markanın elektrikli model ailesine yeni bir boyut kazandıracak ve halen geliştirme aşamasında olan iX’in detayları paylaşıldı.

2021 yılı sonunda satışa sunulması hedeflenen aracın gelişimindeki odak nokta ise tasarım, sürdürülebilirlik, sürüş keyfi, çok yönlülük ve lüksün yeni bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor.

Başlangıçtan itibaren tamamen elektrikli mobilite için tasarlanan iX ile BMW başarılı Spor Aktivite Aracı (SAV) konseptini yeniden tanımlıyor.

Marka, yeni modeliyle insanlara her zamankinden daha fazla odaklanan bir mobilite deneyimi sunmak için elektrifikasyon, otomatik sürüş ve bağlantı alanlarındaki en son yeniliklerden yararlanıyor. Bu nedenle iX, sürücü ve yolcuların yaşam kalitesi ve refahı dikkate alınarak, geleneksel işleyişin aksine içten dışa geliştirilmiş.

BMW Group, bu yeni teknolojik modelinin üretimine 2021 yılının ikinci yarısından itibaren Dingolfing fabrikasında başlayacak.

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi

İki elektrik motorunu, güç elektroniğini, şarj teknolojisini ve yüksek voltajlı pili kapsayan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, verimliliği arttırıyor. BMW Group tarafından geliştirilen güç ünitesi, nadir toprak elementleri olarak bilinen kritik hammaddeler kullanılmadan sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş ve en son hesaplamalara göre 500 HP’den fazla maksimum güç üretecek şekilde tasarlanmmış. Bu da, BMW iX’i 5,0 saniyenin altında 0’dan 100 km/s hıza çıkarmak için yeterli…

Yeni modelle ilgili ortaya konulan hedef, BMW iX’in WLTP test döngüsünde 100 kilometrede 21 kWh’den daha az olacak şekilde olağanüstü düşük bir kombine elektrik tüketimine ulaşmasıydı. 100 kWh’nin üzerindeki brüt enerji içeriği, en yeni nesil yüksek voltajlı pilin WLTP döngüsünde 600 kilometreden fazla bir menzili kaydetmesini sağlayabilecek.

10 dakikalık şarjla 120 km menzil

BMW iX’in yeni şarj teknolojisi, 200 kW’a kadar DC hızlı şarj sağlıyor.

Bu değer, pilin tam kapasitesinin yüzde 10’dan 80’e kadar 40 dakikanın altında şarj edilebileceği anlamına geliyor. Buna ek olarak, otomobilin menzilini 120 km’den fazla artırmak için on dakikalık bir şarj hızlı şarj sistemiyle yeterli olacak. Yüksek voltajlı bataryayı bir Wallbox’tan (duvar tipi standart şarj) 11 kW’ta yüzde 0’dan 100’e şarj etmek ise yaklaşık 11 saat sürecek.

BMW iX’e takılan piller, uzun vadeli bir kaynak döngüsünün parçası olarak tasarlanmış ve son derece yüksek bir geri dönüşüm oranı sağlıyor. Pil hücrelerini ve bir bütün olarak yüksek voltajlı pili üretmek için kullanılan güç, yalnızca yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Yeni teknoloji araç setiyle daha fazla otonomi

BMW iX’te görücüye çıkan yeni teknoloji araç seti, otomatik sürüş ve dijital hizmetler alanlarında da önemli ilerleme için bir platform sağlıyor. Örneğin, bilgi işlem gücü seviyesi, önceki modellerin veri hacminin 20 katını işlemek için geliştirilmiş. Sonuç olarak, araç sensörlerinden gelen veriler söz konusu olduğunda, öncekinin yaklaşık iki katı kadar daha fazla verinin işlenmesini sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BMW AG Geliştirme Yönetim Kurulu Üyesi Frank Weber şunları söyledi; “BMW iX’teki teknolojiyle yeni endüstri standartlarını belirliyoruz. iX, veri işleme için daha fazla bilgi işlem gücüne ve mevcut serimizdeki en yeni araçlardan daha güçlü sensör teknolojisine, 5G özelliğine, yeni ve geliştirilmiş otomatik sürüş ve park işlevlerine ve yüksek performanslı beşinci nesil elektrikli tahrik sistemine sahip.”

Yeni bir sürüş deneyimi için yepyeni tasarım

BMW iX’in dış görünümü, büyük bir SAV’ın güçlü oranlarının ayırt edici bir şekilde yeniden tasarlanmasıyla oluşturulmuş. Model, uzunluk ve genişlik açısından BMW X5 ile karşılaştırılabilir ve tavan çizgisi nedeniyle neredeyse BMW X6 ile aynı yüksekliğe sahip. Tekerleklerin boyutu ise BMW X7’yi anımsatıyor.

Aracın tasarımının genelinde minimalist bir yaklaşım görmek mümkün. Çamurluklardaki keskin çizgiler, net yapı ve neredeyse dikdörtgen konturlar, etkileyici bir gövde tasarımına katkıda bulunuyor.

Önde dikey böbrek ızgaraları akıllı bir panel görevi görüyor. BMW iX’in elektrikli tahrik sistemi yalnızca az miktarda soğutma havası gerektirdiğinden böbrek ızgarası tamamen boş ve tamamen dijital teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Kamera teknolojisi, radar işlevleri ve diğer sensörler, şeffaf bir yüzeyin arkasında ızgaraya entegre edilmiş.

BMW Group’un Landshut’taki hafif tasarım ve teknoloji merkezinde (LuTZ) geliştirilen ve üretilen BMW iX için böbrek ızgaraları, akıllı mobilite için teknolojik açıdan önemli bir göreve sahip. Izgara, otomatik sürüşe katkı sağlayan gelişmiş sürücü destek sistemleri için yenilikçi ve çok işlevli yüksek teknolojili bir arayüz olarak kendini yeniden keşfediyor.

BMW iX’in dış tasarımında öne çıkan özellikler arasında, BMW’nin seri üretilen bir modelinde bulunabilecek en ince far üniteleri, gömme kapı kolları, çerçevesiz yan camlar ve bagaj kapağı yer alıyor. Aynı şekilde arka tarafta da son derece ince lambalar kullanılıyor.

BMW böbrek ızgaraları sayesinde bir dizi kamera ve sensör dikkat çekmeyecek şekilde konumlandırılmış. Ön cam yıkama sıvısı kapağı motor kaputundaki BMW logosunun altına gizlenmiş ve arka görüş kamerası bagaj kapağındaki marka logosuna entegre edilmiş. Her durumda, teknoloji arka planda kalıyor ve yalnızca ilgili işlevler eyleme geçirilirken görünür hale geliyor.

Merkezinde insan var

Kaliteli malzemelerin harmanlanmasıyla oluşan ferah iç mekan, entegre koltuk başlıklarına sahip yeni geliştirilmiş koltuklar ve geniş panoramik cam tavan ile beş koltuklu BMW iX’in iç mekanını lüks bir salona çeviriyor.

Kabinin yeni mimarisi, tamamen sürücünün ve yolcuların ihtiyaçları ve duyguları temel alınarak oluşturulmuş. Ön ve arkada ekstra bacak boşluğu, saklama bölmeleri için yeterli alan ve yüksek kaliteli bir mobilya parçası gibi görünmek üzere tasarlanan orta konsol öne çıkan detaylar arasında.

Ekranlar ve kontrollerin tümü düğme karmaşasından uzak yalın bir tasarıma sahip ve bu da iç mekandaki ferahlık hissine katkı sağlıyor. Modelin tıpkı dış tasarımındaki gibi içerisindeki teknoloji de yalnızca ihtiyaç duyulduğunda görünür hale geliyor. Bu sayede aşırı karmaşadan kaçınılıyor. Görüş alanının dışına entegre edilmiş hoparlörler, karmaşık bir şekilde tasarlanmış havalandırma delikleri, ısıtılmış yüzeyler ve BMW Head-Up Display’in projektörünün gösterge paneline görünmeden katkısı ve altıgen şekilli direksiyon simidi kokpitin öne çıkan diğer özellikleri.

Hafif tasarım ve optimize edilmiş aerodinami ile artan menzil

Yeni BMW iX’in elektrikli ürün yelpazesi, otomobilin yenilikçi hafif tasarımından ve optimize edilmiş aerodinamiklerinden yararlanıyor. Alüminyum bir çerçeve ve yenilikçi karbon kafesi içeren gövde yapısı, çevikliği artıran ve ağırlığı en aza indirirken yolcu korumasını üst düzeye çıkaran yüksek bir burulma sertliğine sahip. Bu unsurlar bir araya getirildiğinde, iX’in dengeli ve konforlu sürüş özelliklerinin yanı sıra, gaz pedalının her hareketine ve direksiyon simidinin dönüşüne hızlı ve hassas bir tepki verilmesi de sağlanıyor.

BMW iX, 0,25’lik bir sürtünme katsayısı değeriyle de sınıfında öne çıkıyor.