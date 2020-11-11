Jeep’ten hemen teslim avantajıyla kasım kampanyası

CARMEDYA.COM – Jeep, Renegade ve Compass modelleri için kasım ayında sınırlı sayıda araca özel fiyatlar ve hemen teslim avantajına sahip yeni kampanyasını duyurdu.

Markanın köklerine atıfta bulunan “Freedom Days” kampanyası ile yepyeni bir Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını avantajlı nakit ve takas indirimleriyle hemen teslim alabiliyor.

Compass, takas fırsatının yanında 15 bin TL nakit indirimle showroomlarda yerini alıyor. Üstelik kampanyada ödeme planları ve taksit tutarları da müşteri tarafından belirlenebiliyor.

Kasım ayında Renegade 289 bin 500 TL’den, Compass ise 399 Bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.