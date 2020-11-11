Makyajlanan Opel Insignia’nın Türkiye fiyatı belli oldu

CARMEDYA.COM – Opel’in 2019 yılı sonunda makyaj operasyonundan geçen D segmentindeki temsilcisi Insignia, düzenlenen online lansmanla birlikte Türkiye’de satışa sunuldu.

Makyajla birlikte özellikle önde far bloğunda adaptif IntelliLux LED farlarda güncelleme yapılmış. Yüzde 15 daha ince tasarlanan ve en güncel haliyle karşımıza çıkan far bloğunda 84 led kullanılıyor. Baz donanımdan itibaren full led farlar standart olarak sunuluyor.

Uzun ve dinamik yatay bir profile sahip otomobilde krom detaylar öne çıkarken, arkada da güncellenen ve daha ince tasarlanan stop lambaları ve tamponla aracın dinamik görünümü korunuyor.

Ülkemizde 10 farklı gövde rengiyle satılacak araç, 1.5 litre turbo dizel ve 8 ileri kademeli otomatik şanzıman kombinasyonunun yanı sıra 2.0 litre benzin ve 9 ileri kademeli otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip GSi etiketli 4×4 versiyonuyla da yollarda yerini alacak. Bu iki motor seçeneği dışında hibrit veya farklı bir motor seçeneği ise yakın ve uzun vadede gündemde değil.

İç mekanda güncellenen 8 inçlik yüksek çözünürlüklü sürücü bilgi ekranı, donanıma göre tercih edilebilen 8 yönlü hafıza ve masaj fonksiyonlu koltuklar dikkat çekiyor. Yine Navi Pro içeren 8 inçlik multimedya ekranı da güncellenen arayüzü ile yer alıyor. Araçta Bose müzik sistemi kullanılıyor.

122 HP güç ve 285 NM tork değeri sunan 1.5 litrelik motor, Edition, Elegance, Ultimate ve Exclusive donanım paketleriyle alınabilirken, otomobilin fiyat etiketi ise 490 bin 900 TL ile 573 bin 900 Tl arasında değişiyor.

Serinin performans versiyonu GSi ise 2.0 litrelik benzinli motor ve 9 ileri kademeli otomatik şanzımana sahip 4×4 özellikleriyle 999 bin 400 TL satış fiyatına sahip. Bu motor seçeneği 230 HP güç ve 350 NM tork değerleriyle öne çıkıyor.

4897 mm. uzunluğa, 1863 mm. genişliğe ve 1455 mm. yüksekliğe sahip otomobilin aks mesafesi ise 2829 mm. Bu özellikleriyle en yakın rakipleri VW Passat ve Skoda Superb’den daha geniş ve uzun olan araç, daha alçak bir gövdeye sahip. 490 litrelik bagaj hacmi ise rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Opel Insginia, Almanya’da Rüsselheim fabrikasında üretiliyor.

“Yıl sonuna kadar 800 adet satış hedefleniyor”

Online lansmanda değerlendirmelerde bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Insginia’da yıl sonuna kadar 800 adetlik bir satış hedeflediklerini açıkladı. 2021 yılında ise hedefin 5000 adetlik satış olduğunu belirten Girgin, bunun 100 adedinin ise GSi versiyonu olmasının planlandığını söyledi.

Tedarik sorununun Insignia modelinde de yaşandığına dikkat çeken, ancak 2021 ilk çeyreğinde tedarik sorununun çözülmesinin beklendiğini vurgulayan Alpagut Girgin, ikinci elde de yaşanan fiyat artışının böylece bir dengeye kavuşacağını söyledi.