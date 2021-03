Hyundai’nin yeni yerlisi: BAYON

CARMEDYA.COM – Hyundai, İzmit’te üretilerek, 40 ülkeye ihraç edeceği yeni crossover SUV modeli BAYON’u resmi olarak tanıttı.

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. BAYON, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor.

Hyundai’nin mevcut SUV modellerindeki şehir isimleri stratejisini devam ettiren BAYON, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor. Ülkenin güneybatısında, şirin bir tatil destinasyonu olan Bayonne, tamamen Avrupa için üretilen bir modele yine Avrupalı müşterilerin beklentileri karşılayacak bir nitelikle ilham vermiş oluyor.

Hyundai Motor Avrupa Pazarlama ve Ürün Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, yeni modelle ilgili olarak “SUV gövde tipi dünya çapında popülaritesini artırmaya devam ederken, Hyundai de bölgede artan talebe hızla yanıt vermek için yepyeni bir model üretti. BAYON, kullanışlı bağlantı ve güvenlik özellikleri, şık bir tasarımı ve Hyundai imzalı 48 volt hafif hibrit teknolojisiyle kendi segmentinde öne çıkıyor” dedi.

Farklı bir tasarım

Hyundai BAYON, rakiplerine göre çok daha farklı bir tasarım özelliklerine sahip. Konfor ve kullanışlılık göz önünde bulundurularak tasarlanan otomobilde göz alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri var. Bu sayede diğer modellerden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki en son tasarım ürünü olan BAYON, oran, mimari, stil ve teknoloji arasında müthiş bir uyum da gösteriyor. Hyundai’nin yeni tasarım kimliği olan Sensuous Sportiness yani Duygusal Sportiflik çerçevisinde hazırlanan otomobil, yenilikçi çözümleriyle de şık görünümü birleştiriyor.

BAYON, ön tarafta geniş bir ızgara ile kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir ambiyans kazandırıyor. Genişlik hissini vurgulayan gündüz sürüş farları, kaputun ucuna doğru konumlandırılmış. Ön tamponun alt kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin karakteristik SUV kimliğini pekiştirmiş oluyor. BAYON’un yanında ise dinamik bir omuz çizgisi bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert ve keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hat ile muazzam bir uyum sergiliyor. Yandaki bu sert ve keskin çizgiler sayesinde üstün bir mimari sunan tasarım felsefesi, otomobile genişlik hissi de kazandırıyor.

Otomobilin arkasında ise tamamen farklı bir tasarım özelliği karşımıza çıkıyor. Daha önce hiç bir Hyundai modelinde kullanılmayan bu tasarım çizgisi, tıpkı önde olduğu gibi otomobilin genişlik ve SUV hissini belirgin bir şekilde ortaya çıkarıyor. Arka stop lambaları ok şeklinde verilirken orta kısımda siyah bir bölüme yer verilmiş. Bu açısal çizgiler ve siyah parça sayesinde hacim vurgulanırken aynı zamanda bagaj ve tampon arasındaki ters ve eğik geçişler de görsel olarak benzersiz ve etkileyici bir tasarım sunuyor. LED stop lambaları ve gri renkli difüzör de bu canlı bölümü destekleyen bir diğer unsur. SUV gövde tipine uygun bir şekilde geliştirilen alüminyum alaşımlı jantlar, BAYON’da donanım seviyesine göre 15, 16 ve 17 inç çapında veriliyor. Hyundai BAYON, toplam dokuz dış renk seçeneği ile üretim bandına girecek. Ayrıca, isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan rengiyle de satın alınabilecek.

Modern ve dijital bir iç mekan

BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana sahip. Ön ve arka yolcuların konforunu en üst düzeye taşıyan iç mekanda bagaj alanı da ailelerin kullanımı için son derece yeterli. İç mekanda 10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence ekranına sahip otomobilde donanıma göre 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Ayrıca, otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da bulunuyor. Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak. Tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.

Bağlantı ve teknoloji özellikleri

Diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi BAYON’da da segmentine öncülük eden gelişmiş bir donanım listesi bulunuyor. Kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak şekilde hazırlanan otomobilin bağlantı teknolojisi, sınıfının en iyi dijital kokpit ve birinci sınıf bilgi eğlence özellikleri sunmasını sağlıyor. Günümüzün en önemli gereksinimlerinden biri haline gelen kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte öne çıkan BAYON, böylelikle B-SUV segmentinde maksimum konfor ve rahatlık sunmuş oluyor. Önde ve arkada yer alan USB bağlantı noktaları ile tüm mobil cihazlar şarj edilebilirken aynı zamanda üst düzey bir müzik keyfi için Bose ses sistemine de yer veriliyor.

Genişlik ve rahatlık

Hyundai BAYON, B-SUV segmenti bir aracın tüm karakteristik özelliklerini rahatlıkla sağlıyor. Başta yakıt verimliliği olmak üzere kullanım konforu ve yeterli yükleme alanı sunuyor. Kompakt dış boyutlarıyla şehir içi ve dışı trafikte rahat kullanım özellikleri sunan aile dostu otomobilin iç mekanı da yüksek oturma pozisyonu sayesinde SUV havasını yansıtıyor.

Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı var. BAYON böylece kompakt boyutlarına rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor. Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik de unutulmuyor.

SUV otomobilin uzunluğu 4180 mm, genişliği 1775 mm ve yüksekliği de 1490 mm. BAYON, 2580 mm dingil mesafesine sahip ve ideal bir diz mesafesi sunuyor. Bu yeterli mesafe ile önde veya arkada oturan yolcular son derece rahat bir sürüş deneyimi yaşamış oluyorlar.

Bu rakam ön tarafta 1072 mm, arkadaysa 882 mm olarak veriliyor. BAYON, 17 inç jant lastik kombinasyonuyla beraber 183 mm’ye kadar yerden yükseklik de sunuyor ve diğer B-SUV modellerden daha yüksek olarak öne çıkıyor.

Güvenlik paketi

BAYON, güvenli ve sağlam bir otomobil olmasını donanım listesindeki gelişmiş güvenlik ekipmanlarına borçlu. Diğer Hyundai SUV modellerinde olduğu gibi SmartSense güvenlik özellikleriyle donatılan otomobilde çoğu sistem standart olarak sunuluyor.

Yarı otonom sürüş özelliğiyle rakiplerinden ayrılan BAYON, Şerit Takip Asistanı (LFA) ile şeritten ayrılmamak için sürücüsüne yardımcı oluyor. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) ise öndeki araca veya nesneye yaklaşırken öncelikli olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer sürücü fren yapmaz ise çarpışmanın meydana gelmesini önlemek için otomatik olarak kendisi fren yapmaya başlıyor.

BAYON ayrıca, muhtemel bir odak sorunu halinde sürücünün dikkatini toplaması için yine uyarılarda bulunmaya başlıyor. Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), uykulu veya dikkatsiz sürüşü algılamak için sürüş tarzını sürekli olarak analiz ediyor. Bu sistem, önündeki araç ilerlemeye başladığında hareket etmesi için sürücüyü uyaran Araç Kalkış Uyarısı (LVDA) ile birlikte çalışıyor. Tüm bu özelliklere ek olarak, Arka Yolcu Uyarısı (ROA) ise sensörler aracılığıyla çalışıyor. Arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için sürücü aracı terk etmeden önce bilgilendiriliyor. Bu sayede olası tehlikelerin veya kazaların önüne geçilmiş oluyor. BAYON, geri manevra yaparken de benzer kazaları önlemek adına otomatik bir park sistemine sahip. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark edemediğinde sesli olarak uyarılıyor.

Verimli motorlar

Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. Böylece, daha da gelişmiş yakıt tasarrufu ve verimlilik sağlanıyor. Ayrıca, sürüş koşullarına göre valf açma ve kapama süresini düzenleyen Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine de yer veriyor.

BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.

BAYON, genellikle Hyundai’nin yüksek performanslı N modelleri için geliştirilen Rev Matching yani senkronize vites devir eşleştirme sistemi ile donatılmış ilk Hyundai SUV. Bu sistem, motoru şafta senkronize ederek daha yumuşak veya daha sportif vites küçültmelerine olanak tanıyor. Böylelikle, vites küçültürken devir yüksek tutularak olası gecikmeler veya kayıplar önlenmiş oluyor.

Hyundai BAYON, markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Yeni otomobil, başta B-SUV segmenti olmak üzere Hyundai’nin Avrupa’daki iddiasını artırmasına yardımcı olacak.