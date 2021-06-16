Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler’den bakım kampanyası

CARMEDYA.COM – Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, güvenli bir seyahat için tatile çıkmadan önce periyodik bakımın önemine dikkat çekerek 599 TL’den başlayan fiyatlarla avantajlı Haziran periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler’e bağlı hizmet noktalarında periyodik bakım yaptıran herkese 1 yıl ücretsiz yol yardımı, ücretsiz check-up hizmeti ve ücretsiz araç dezenfeksiyonu sunuluyor.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler’in sağladığı avantajlı Haziran fırsatları 599 TL’den başlıyor. Buna göre, 0-3 yaş aralığındaki 3008 için 1049 TL, 2008 için 949 TL ve 301 için 779 TL periyodik bakım fiyatları sunuluyor.

3 yaş ve üzeri 301 sahipleri 599 TL, Partner sahipleri 649 TL ve 3008 sahipleri 799 TL fiyatlarla yetkili servislerde periyodik araç bakımlarını gerçekleştirebiliyor.

Citroen’de ise 0-3 yaş araçlar için C5 Aircross 1049 TL, Citroën C3 Aircross 949 TL ve C- Elysée 779 TL; 3 yaş ve üzeri araçlar için C4 699 TL, Berlingo 649 TL ve C-Elysée 779 TL gibi fiyatlar öne çıkıyor.

7 yaş ve üzerinde bir Opel’e sahip olan tüm sürücüler ise modelden bağımsız olarak araçlarının periyodik bakımını 699 TL’ye yaptırabiliyor. Ayrıca, Haziran ayı boyunca Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye bünyesindeki diğer tüm marka araçlar için de birbirinden özel periyodik bakım fiyatları sağlanıyor.