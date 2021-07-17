Citroen’den ticari araçlara özel kampanya

CARMEDYA.COM – Citroën; ticari araçlar için Temmuz ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

Jumpy ve Jumpy Van ile Jumper modelleri de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyat etiketine sahip. Jumper’a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.