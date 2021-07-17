Buradasınız
Home > Markalar > Citroen > Citroen’den ticari araçlara özel kampanya

Citroen’den ticari araçlara özel kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroën; ticari araçlar için Temmuz ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

Jumpy ve Jumpy Van ile Jumper modelleri de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyat etiketine sahip. Jumper’a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Eylül ayında SUV’un lideri Qashqai oldu

    Porche Sportscup’ta 3 Türk

    Yukarı