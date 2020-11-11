VW Group Türkiye yerine Slovakya’ya yatırım kararı aldı

CARMEDYA.COM – VW Group patronu Herbert Diess, Autonews Europe’a verdiği röportajda şirketin Türkiye’de yeni bir yatırım yapmak yerine, Slovakya’daki fabrikanın kapasitesini arttırmaya odaklandığını açıkladı.

Autonews Europe’un haberine göre Diess, VW Group’un salgın nedeniyle kapasite gereksinimlerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldığını doğruladı ve sonunda ek bir tesise ihtiyaç duyulmadığına karar verildiğini belirtti.

Alman otomobil üreticisi, yeni hedeflerinin SUV araçlarının da üretildiği Slovakya’daki fabrikada kapasiteyi genişletme ve yeni bir montaj hattı oluşturmak olduğunu söyledi.

VW Group daha önce yeni nesil VW Passat ve Skoda Superb’i üretmek için İzmir yakınlarında Türkiye’de bir fabrika açmak istedi ancak yeni kararla her iki model de artık Slovakya’da üretilecek. Bu kararın otomobil üreticisinin Türkiye’deki satışlarını nasıl etkileyebileceğine gelince ise Diess kesinlikle bir etkisi olacağını belirtti.

Röportajda “Türkiye’deki bir fabrika aracılığıyla oradaki pazarı daha iyi geliştiremememiz bir dezavantaj olmaya devam ediyor” dedi.