Opel Corsa’nın Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Opel, Corsa modelinin tamamen yenilenen altıncı neslini, Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleştirdiği sıra dışı bir etkinlik ile tanıttı.

Köklü otomobil markasının Alman kimliğini vurgulayan Berlin temalı tanıtım; otomotiv, sanat, moda ve tasarım dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı renkli bir organizasyonla gerçekleşti.

Gecede yeni Opel Corsa’nın tanıtımı, otomobillerin de dahil olduğu sürpriz bir dans şovuyla yapıldı. Konuklar gece boyunca Berlin sokak lezzetlerini deneyimlemenin yanı sıra, Corsa’nın ilk piyasaya sunulduğu dönem olan 80’lere atıfta bulunan atari oyunları ve özel video animasyonları ile eğlenceli vakit geçirdi.

Lansman etkinliğinde davetliler, Berlin’de sıkça performans sergileyen dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan’ın müzikleriyle dans ederek keyifli vakit geçirdi.

Tasarım dili ve Alman teknolojisi ile rakiplerinden ayrışan yeni Opel Corsa’nın Türkiye tanıtım gecesinde konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Beş nesli ile ülkemizde son 20 yılda 220 binin üzeride müşteriye ulaştığımız Corsa modelimizin tamamen yenilenen altıncı neslini sizlerle buluşturuyor olmanın büyük bir heyecanını yaşıyoruz. Opel, insan odaklı yaklaşımıyla son yıllarda hem dünya hem de Türkiye pazarında daha fazla Opel severe ulaşmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa da, Opel’in bu yaklaşımı doğrultusunda kullanıcısıyla buluşmaya hazırlanan bir model oldu. Opel Corsa’nın altıncı neslinin tanıtımı için Hasköy Yün İplik Fabrikası’nı tercih etme sebebimiz, Opel markasının Alman kimliğini, yeni Corsa’nın dinamik, heyecanlı, eğlenceli Berliner ruhunu ve güçlü mirasını en iyi şekilde yansıtıyor olması. Gecenin her detayında Berlin temasını özellikle yansıtmak istedik. Hem Opel’in Alman kimliğini vurgulamayı hem de eğlence şehri Berlin’in ambiyansını bu geceye özel olarak İstanbul’a taşıyarak, konuklarımıza farklı bir deneyim yaşatmayı hedefledik.” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Yeni Opel Corsa, 1 Mart itibariyle Türk tüketicileriyle buluşacak ve lansmana özel fiyat seçenekleri 114 bin 400 TL’den başlayacak. 1.2 litre 75 HP’lik motor ve 5 ileri düz şanzıman kombinasyonu giriş seviyesinde Essential donanımla satışa sunuluyor. Motor gamında bu versiyon dışında 1.2 litre 100 ve 130 HP güç sunan benzinli ve 102 HP güç sunan 1.5 litrelik dizel motor yer alıyor. Opel Corsa’nın en dolu versiyonu ise Ultimate donanım ve 1.2 benzinli 130 HP motor ile 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Bu versiyonun lansman fiyatı ise 157 bin TL…

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Opel

Mekan: Hasköy Yün iplik Fabrikası – İstanbul