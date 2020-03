DS Automobiles’den sedan pazarına gösterişli giriş: DS 9

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, yepyeni modeli DS 9’un örtüsünü kaldırdı ve detaylarını paylaştı.

Çok detaylı ve teknolojik olarak tasarlanan DS 9, E-TENSE şarj edilebilen hibrit güç ünitesi sayesinde gelecekte yürürlüğe girecek mevzuatlara uyumlu ve yerel emisyon salımı olmaksızın tamamen elektrikli sürüşe olanak sağlıyor.

4,93 metrelik uzunluğu, 1,85 metrelik genişliği ve 690 mm çapındaki tekerlekleri ile DS 9 oldukça etkileyici bir görünüme sahip. Otomobil, EMP2 platformunun uzun aks mesafeli, bir sedan otomobilde daha önce kullanılmamış versiyonunu kullanıyor ve bu, arka koltuk yolcularına ferah bir yaşam alanını sağlıyor. Şık silüetini oldukça yatık arka camı ile birleştirdiğinde bir “fastback” tarzı sunuyor.

Güçlü bir ifadeye sahip ön tasarımı, DS WINGS – (DS Kanatları) tasarım detayları ve karakter katan bir yeni dokunuş kazanmış üç boyutlu elmas etkisine sahip ön ızgarası ile DS 9, DS Automobiles tasarım dilini yansıtmaya devam ediyor. Şimdiye kadar sadece iç mekan tasarımında kullanılan “Clous de Paris” işlemelerine sahip bir kılıç, motor kaputunun yüzeyini süslüyor.

DS 9, tavanının bitişinde kullandığı iki adet DS Feneri ismi verilen ışık konisi ile original 1955 DS’e bir gönderme yapıyor. Döneminin başarılı sedanından ilham alan DS 9, bagaj çizgisinin altına konumlandırdığı yeni arka aydınlatma grubu ile güçlü bir duruş kazandırıyor.

Ön ızgaradan başlayarak motor kaputu, ön cam, tavan ve bagaj kapağına kadar kesintisiz devam eden akıcı tasarım çizgisine farlardan arka aydınlatma grubuna kadar yan yüzey üzerinde devam eden gergin bir tasarım çizgisi eşlik ediyor. Yan yüzeylerin karakeri, gövde rengine boyalı gizli kapı kolları ile kuvvetlendirilirken siyah renkli tavan, gücün zarafetini temsil ediyor.

Arka tasarımda her fonksiyonu bir tasarım detayına dönüştürme arzusu tabi ki çok belirgin. Arka çamurluklar, arma ve bagaj kapağı aynı akışkan tasarıma sahip. Bu tasarımın içine yüksek kontrastı ile bir derinlik hissi katan üç boyutlu arka aydınlatma grubu yerleştirilmiş. Yatay kılıçların üstüne konumlandırılmış olan bu grup, 1930’lardaki Fransız otomobil gövdesi üreticilerine saygı duruşu niteliğinde. Zarif bir inceliğe sahip üçüncü stop lambası ise arka tasarımın genişliğini vurgularken arka camın görsel etkisini güçlendiriyor.

E-TENSE

DS 9, satışa sunulduğu andan itibaren E-TENSE şarj edilebilen hibrit teknolojisini sunabilecek. Turbo beslemeli benzinli PureTech motora eşlik eden elektrik motoru sayesinde, 225 BG elde edilirken 11,9 kWh kapasiteli bir batarya, WLTP koşullarına göre 40 ila 50 km tam elektrikli sürüş menziline olanak sağlayacak.

Bu elektrik motoru, sekiz ileri oranlı otomatik şanzıman üzerinden 110 BG ve 320 Nm tork sunuyor. Bu elektrik motoru, kalkışlarda, herhangi bir hızda iken hızlanmaya destek amaçlı ya da 135 km/sa hıza kadar tam elektrikli sürüş sırasında kullanılabiliyor. Elektrikli sürüş modu, otomobil her çalıştırıldığında verimliliği artırmak adına otomatik olarak seçiliyor. Bir hibrit sürüş modu, tamamen elektrikli, tamamen benzinli ya da her iki güç kaynağının bir kombinasyonu olarak sürüş enerjisinin otomatik olarak kontrol edilebilmesini sağlıyor. Otomobilin sürücüsü ve yolcuları bu değişiklikleri neredeyse hiç hissetmiyor. E-TENSE Spor modu ise her iki güç kaynağının sürekli devrede olmasını sağlarken, gaz pedalı, vites değişim noktaları, direksiyon ve aktif süspansiyon sistemi üzerindeki ayar değişiklikleri ile sürüş keyfini ve otomobilin dinamik kabiliyetlerini kabin huzurunu bozmadan zirveye çıkartıyor.

Yavaşlama ve frenlemelerde devreye giren enerji geri kazanımı sistemi, isteğe bağlı olarak şanzımanın B sürüş konumuna alınarak kuvvetli bir motor freni oluşturacak şekilde de kullanılabiliyor. Bu sırada üretilen enerji, bataryanın şarj edilmesini sağlarken otomobilin verimliliğini artırıyor. Ek olarak, E-SAVE kullanım modu, yolculuğun daha ileri bir etabında kullanılmak üzere bataryada bulunan enerji düzeyinin korunmasını sağlıyor. Örneğin dur-kalk trafiğin olduğu bir etap ya da yerel yasalar gereği içten yanmalı motorların kullanılamadığı alanlar.

Otomobilin üzerindeki 7,4 kW gücündeki şarj ünitesi, bir ev, işyeri ya da halka açık şarj istasyonu yardımı ile 1,5 saat içerisinde bataryanın doldurulmasına olanak sağlıyor.

E-TENSE ve benzinden güç alan motor yelpazesi

Hibrit motor yelpazesi kısa bir süre sonra iki adet daha E-TENSE güç ünitesi kazanacak. Bunlardan bir tanesi 250 BG iken diğeri 360 BG akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile yere aktarabilen bir ünite.

Performansını ve yakıt ekonomisini DS 7 CROSSBACK’te ispatlamış olan 1,6 litre hacminde, 225 BG PureTech turbo beslemeli benzinli motor ise yelpazenin benzinli seçeneğini oluşturacak. Tüm motor seçenekleri, hızlı vites değişimi sağlayan sekiz ileri oranlı otomatik bir şanzıman eşliğinde sunulacak.

DS Lounge

Otomobili geliştiren mühendisler özellikle arka koltuklardaki konfor seviyesine ön koltuklara taşımayı amaçlamışlar.

Orta konsolun tamamen nappa deri ile kaplanması, kaliteli malzemelerin geniş yüzeylere cömertçe yerleştirilmesi, ikonik saat kayışı dokusunun koltuk minderlerine uygulanması her noktasının detaylı bir şekilde ilgilenildiğini gösteriyor. Elmas kesim tasarımı ile yerleştirilmiş dokunmatik tuşlar, Alcantara® tavan döşemesi ve güneşlik kaplamaları, el işçiliği ile deri kaplanmış tavan tutamakları araç içerisinde öne çıkan detaylar.

2,90 metrelik aks mesafesi sayesinde DS 9 arka koltuk yaşam alanında oldukça cömert. Isıtmalı, havalandırmalı ve masajlı arka koltukları ile sınıfında ilkleri sunuyor. Arka koltuk kol dayanağı, konfor üzerinde büyük rol oynamasının dışında daha üst segmentlerde rastlanan kaliteli deri kaplaması, USB bağlantıları içeren eşya gözü, koltuk masajı kumandaları ve farklı renk seçenekleri sunan ambiyans aydınlatması kumandalarını barındırıyor.

DS 9, bireysel konfor ifadesine yeni bir tanım getirip her koltuğun kendi yolcusunun isteklerine uyarlanabilmesini sağlıyor.

DS Inspirations

DS Inspirations adı verilen tasarım konseptleri ile aracı kişiselleştirme olanağı sağlanıyor. Her konsept, ismini Paris’ten alıyor ve deri ya da Alcantara® döşeme seçenekleri gibi farklı bir karakter gösteriyor.

Zengin seçenekler sunmak mümkün. Örneğin DS Inspiration BASTILLE ve DS Inspiration RIVOLI ile sunulan deri döşemeler, DS Inspiration PERFORMANCE LINE ile sunulan Alcantara® döşemeler ya da DS Inspiration OPÉRA ile sunulan, ikonik saat kayışı dokulu yakut renkli Art nappa deri. Zirvedeki seçenekte imza niteliğinde sekiz farklı tema sunabilen ambiyans aydınlatması ve koltuklar ile aynı renkte yakut renkli deri ile tamamen kaplanmış direksiyon da sunuluyor.

Akustik konfor

Markanın lansmanından bu yana yapılan saha araştırmalarının sonucu olarak akustik ambiyans çeşitli özel önlemler ile dış mekan gürültülerinin yalıtılmasında yeni bir seviyeye yükseltildi. Akustik izolasyon sağlayan özel bir katman içeren camlar, burulma rijitliği yüksek bir gövde ve özel cam çerçeveleri ile birleştirildi. Yüksek rijitlik titreşimleri azaltırken diğer önlemler gürültünün iç mekana erişmesini engelliyor. Bu ortam, DS 9 için özel tasarlanmış, 14 hoparlörlü ve paslanmaz çelik kabin hoparlörü kapaklarına sahip FOCAL Electra® hi-fi ses sistemi ile daha da geliştirilebiliyor.

DS Active Scan Suspension

Kamera destekli bu akıllı süspansiyon sistemi, ön camın üstünde konumlandırılmış kamera ve çok sayıda sensör ile yoldaki kusurları sürekli gözlüyor. Bu veriler milisaniyeler içinde her bir tekerleğin amortisörünü ayrı ayrı kumanda eden bilgisayara iletiliyor. Sertliği ya da yumuşaklığı anlık olarak ayarlanan amortisörler konfor için sürekli çalışıyor.

DS Drive Assist

Bu sistem ile DS 9 sürücüsünün ikinci seviye otonom sürüşü tecrübe etmesini sağlıyor. Uzun yolculukları daha az yorgunluk ve yüksek güvenlik seviyesi ile gerçekleştirmek mümkün oluyor. Otomobilin hızı, DS 9’un çevresindeki anlık duruma göre belirlenir. Sistem, DS 9’u şeridinin içerisinde sürücüsünün tercih ettiği bir çizgide tutar. 180 km/sa hıza kadar sürücüsünün gözetimi altında otomobilin yönlendirmesini ve hızını kontrol ediyor.

Hızın kontrolu, motora verilen güç talimatları ile fren sistemine kumanda edebilen adaptif hız sabitleyici sayesinde gerçekleşiyor. Bir çok yardımının yanı sıra trafik sıkışıklarında da sürücüye yardımcı olan bu teknoloji, üç saniyeden kısa duruşlarda otomobilin yeniden harekete geçişini de üstleniyor. Daha uzun duruşlarda ise sürücüsünden çevre güvenliğine dair kısa bir komut bekleyen DS 9, sürücüsüne desteğe kaldığı yerden devam ediyor.

DS Drive Assist’in veri topladığı entegre kamera, şerit çizgilerini de gözlemler. Şerit çizgilerinin içinde kalmaya yardımcı olmanın ötesinde, sürücünün takip etmek istediği çizgiye de uyum sağlıyor (örneğin tam ortadan değil, soldaki ya da sağdaki şerit çizgisine yakın bir sürüç çizgisi). Sürücü kontrolu geri almak istediğinde direksiyonu sıkıca tutarak sistemi devre dışı bırakabilir. Şerit değişiklikleri sırasında da bu sistem geçici olarak devre dışı kalıyor.

DS Park Pilot

Bu akıllı sistem, DS 9’un sığabileceği bir park boşluğunu, yanından 30 km/s ve altı hızlarda geçerken tespit edebiliyor. Bu yardımcı teknoloji, dik ya da paralel park yeri boşluklarına kendi başına park edebiliyor. Bu sırada sürücünün direksiyon ya da pedallara müdahale etmesi gerekmez, sadece Park yardımcısının tuşunu basılı tutması yeterli. Otonom hareketin tehlike doğuracağı bir durumda tuşu bırakmak otomobili hemen durduruyor.

DS Güvenlik

Uzun yolculuklar sırasında kısıtlı görüş koşulları tehlike ile eş anlamlıdır. Sürüş güvenliğini artırmak için DS Güvenlik konsepti, altı temel fonksiyon içeriyor: DS Night Vision, gece görüş yardımcısı, DS Driver Attention Monitoring, dikkat yardımcısı, DS Active Led Vision, aktif LED far sistemi, kör nokta yardımcısı, aktif fren yardımcısı ve gelişmiş trafik levhaları yardımcısı.

DS Night Vision

Radyatör ızgarası içinde gizli olan kamera ile DS 9 yolu sürekli tarıyor. Bu sistem vücut sıcaklıkları sayesinde yayaları, bisikletlileri ve hayvanları 100 m mesafeden tanıyabilir ve sizi uyarabiliyor. Bu sayede tehlikelerden haberdar olup hızlıca reaksiyon verebilirsiniz. Sistem, saptadığı tehlikeyi geniş dijital gösterge tablosu ekranında sürücüye sunar ve tehlikenin yüksekliğine göre sarı ya da kırmızı çerçeveler ile uyarıda bulunuyor.

DS Driver Attention Monitoring

Gece ya da gündüz, bir grup sensör ve özel bir kamera sürücünün yorgunluk ya da dikkat dağınıklığı emareleri gösterip göstermediğini takip ediyor. Bu emareler yorgun göz kırpışları, dikkatin yol harici bir yere verilmesi, otomobilin sürüş çizgisinin yol çizgilerine uyumsuzluğu ya da otomobilin kumandalarına sürüş ile uyumsuz komutlar vermek. Tehlikenin farkına vardığında sistem sesli bir uyarı ile birlikte gösterge tablosunda durumu sürücüye bildiriyor.

DS Active Led Vision

Bu sistem, hız, yol ve hava koşullarına adapte olan bir ışık demeti sunuyor. Beş ana aydınlatma modu otomatik olarak seçiliyor. Park modu, şehir içi modu (sürüşe geçildikten beş saniye sonra ışık demeti genişliyor), şehir dışı modu (50 km/s hız aşıldığında ışık demeti genişliği korurken menzili artıracak şekilde değişiyor), otoyol modu (110 km/s hız aşıldığında ışık odağını yüksek menzile değiştiriyor), kötü hava koşulları modu (yan modüllerin aydınlatma güçleri artırılıyor ana projektörün gücü düşürülüyor. Daha yola odaklı ve yol çizgilerinin net aydınlatıldığı bir demet seçiliyor). Direksiyon açısına duyarlı far modülleri ve otomatik uzun far fonksiyonu farın akıllı özelliklerini tamamlıyor. Yolu anlık sürüş koşullarına göre aydınlatmak, sürücünün ve yolcuların güvenlik rezervini artırıyor.

Fransa’da tasarlanan ve Çin’de üretilecek olan DS 9, tüm pazarlarda satışa sunulacak. Türkiye pazarında yollara ilk çıkışı 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşecek.