CARMEDYA.COM – DS Automobiles’in elektrikli yarış otomobillerinin teknolojisinden mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulan DS 7 E-Tense 4×4 360 da yararlanıyor.

DS Automobiles’in tüm elektrikli modellerinde olduğu gibi, DS 7 E-Tense 4×4 360 da doğrudan Formula E’den alınan teknolojileri kullanıyor. DS 7 Opera E-Tense 4×4 360, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, daha geniş iz açıklığı, daha alçak şasisi ve daha büyük frenlerle birlikte 360 HP’lik gücüyle şarj edilebilen hibrit verimliliğiyle öne çıkıyor.

DS Performance, Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne tarafından kullanılan DS E-Tense FE23’ün enerji geri kazanım sistemi ve şanzıman dahil olmak üzere arka motor ünitesi, soğutma sistemi, elektrik sistemi ve arka süspansiyon gibi bir dizi fiziksel parçasının yanı sıra enerji yönetimini optimize eden yazılım ve algoritmalarını da üretti. DS Performance’ın Formula E aracılığıyla öğrendiği her detay, DS Automobiles’den E-Tense uzantılı yol versiyonlarını üretenlere aktarılıyor.

Yeni DS 7 E-Tense 4×4 360, doğrudan Formula E’den alınan bir enerji geri kazanım sistemi kullanıyor. Önceki modellerdeki altyapıdan daha verimli olan sistem, fren pedalına uygulanan basıncı analiz ederek yönetimi optimize ediyor ve benzersiz fren kalitesi sunuyor. Enerji geçişinde öncü olan DS Automobiles, tüm çalışanlarıyla birlikte düzenli yazılım ve donanım iyileştirmeleriyle elektrik enerjisine geçiş sürecindeki gelişmeleri takip ediyor. Takımlar ve sürücüler bazında toplam 4 Formula E Şampiyonluğu kazanan üretici, şimdiden yollarda CO2 emisyonu olmayan bir geleceği hedefliyor. Bu kapsamda DS Automobiles, 2024’ten itibaren %100 elektrikli segmente dahil olacak modellerine odaklanıyor.

DS Automobiles CEO’su Beatrice Foucher; “Formula E şampiyonası üreticilere açıldığından beri, elektrikli serimizin gelişimini hızlandırmak ve DS Automobiles profilini büyütmek amacıyla bu yenilikçi yarışmaya katılma kararı aldık. 2015’ten bu yana, 4 dünya şampiyonluğumuz ve şampiyonanın gittiği tüm kıtalarda kazandığımız birçok zaferin de ortaya koyduğu gibi, edindiğimiz uzmanlık, hayata geçirdiğimiz sürekli teknoloji transferi sayesinde müşterilerimize doğrudan fayda sağlıyor. Çünkü dünyanın en önemli %100 elektrikli araç şampiyonasındaki başarımızın asıl kazananı; müşterilerimizdir” dedi.

DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti; “Motorsporları her zaman olağanüstü bir araştırma ve geliştirme aracı olmuştur. Otomobil endüstrisindeki bir elektrik devriminin merkezinde olduğumuz düşünülürse, bu tespit bugün daha da doğru kabul ediliyor. Formula E, elektrik enerjisine geçişi hızlandırmak ve gerekli ince ayarları yapmak açısından çok yararlı bir laboratuvar. Motorsporları sayesinde, DS Performance, motor ve invertör gibi, zamanla daha küçük ve daha verimli hale gelen fiziksel parçaların yanı sıra, ultra güçlü enerji geri kazanım yazılımı da geliştirildi. Tüm bu deneyim, mevcut elektrikli serimize dahil edildi ve markanın yakında çıkacak %100 elektrikli otomobillerinde de kendini gösterecektir” dedi.