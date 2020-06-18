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Mercedes-Benz’den Haziran kampanyaları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Haziran ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Haziran ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA modellerinde 36 aya varan vade ile % 0,99 faizli 200.000 TL kredi seçenekleri sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan modellerinde Haziran ayına özel % 0,39 faizli ve 12 ay vadeli 200.000 TL kredi imkânı sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi modellerinde, Mercedes-Benz Kasko ile tercih edilmesi halinde ise 36 aya varan % 0,99 faizli 300.000 TL kredi seçeneği mevcut.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 80.000 TL’ye 48 aya kadar % 1,04 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da HYPERLINK “http://www.mbfh.com.tr” www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Haziran ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve % 0,75 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve % 0,75 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Used1 İkinci el araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, % 0,89 faiz oranı ve 1.816 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için HYPERLINK “http://www.mbfh.com.tr” www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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