Porsche Yeni Cayenne’de sıra dışı bir sürüş deneyimi sunacak

CARMEDYA.COM – Porsche, 18 Nisan günü Çin’deki Auto Shanghai fuarında dünya prömiyerini yapacak olan Yeni Cayenne ile devrim niteliğinde bir ekran ve kontrol konsepti sunuyor.

Porsche Sürücü Deneyimi, tamamen dijital bir ekran, çok yönlü kişiselleştirme ve sezgisel kullanım anlamına geliyor. Merkezde, odak noktasını sürücü oluşturuyor. En önemli kontroller ise direksiyon simidinin etrafında konumlandırılmış durumda. Bu sayede yeni ve daha da zengin bir sürüş deneyimi yaratılıyor.

Yeni kokpit tasarımı Porsche’nin elektrikli spor otomobili Taycan’ın öne çıkan kokpit unsurlarını alarak bunları ilk kez, içten yanmalı motora sahip bir Porsche’ye aktarıyor. Kokpitte değişken ekran seçeneklerine sahip kavisli dijital gösterge paneli, yeniden tasarlanmış bir orta konsol ve yeni nesil direksiyon simidi bulunuyor. Yeniden konumlandırılan vites seçici artık direksiyon simidinin sağında yer alıyor. Bu sayede orta konsolda sofistike siyah panel tasarımlı büyük klima kontrollerine yer açılmış oluyor. Yolcular, opsiyonel yolcu ekranı sayesinde araç ve sürücü ile yeni bir etkileşim seviyesi deneyimliyor. Optimize edilmiş bağlantılılık fonksiyonları ise yeni iç mekan konseptini tamamlıyor.

Sürücü odaklı ve interaktif

Yeni Cayenne, hem sürücü için hem de yolcular için yepyeni bir kokpit deneyimi sunuyor. Otomobil, sürücü odaklı sürüş deneyimini yeni interaktif unsurlar ile yolcular için de farklı bir sürüş deneyimine dönüştürüyor. 12,6 inç genişliğindeki kavisli ekrana sahip tamamen dijital gösterge paneli üst koruma kapağı içermeyen modern ve ince bir tasarıma sahip. Sürücü, donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren gösterge panelinde yedi adete kadar görünüm arasından seçim yapıyor. Devir saati, Navigasyon, Gece Görüş Asistanı veya 3D sürüş destek sistemi ön planda olacak şekilde seçim yapılabiliyor. Ayrıca, sadeleştirilmiş görünüm ve klasik modlarda diğer seçenekler arasında yer alıyor. Klasik mod, Porsche’nin tipik beş ögeli gösterge paneli tasarımını dijital çağa taşıyor.

Yeni Porsche Sürücü Deneyimi’nin bir diğer önemli özelliği de dijital ve analog unsurlar arasında kurulan denge. Sürüş deneyimi için önemli olan tüm kontroller doğrudan direksiyon simidinin etrafında konumlandırılmış durumda. Porsche’nin geleneksel özelliklerinden biri olan motor çalıştırma düğmesi direksiyonun simidinin solunda yer alıyor. Vites seçici artık direksiyon simidinin sağında, gösterge paneli ile merkezi ekran arasında konumlanıyor. Bu sayede orta konsolda analog kontrollere ve daha fazla saklama alanına sahip yeni, büyük klima kontrol paneli için yer açılıyor. Yeni Cayenne’de sürücü destek sistemleri için tamamen yeniden tasarlanmış kontrol grubu da doğrudan direksiyon simidine entegre edilmiş.

Önceki modele kıyasla tamamen yeniden tasarlanan çok işlevli spor direksiyon simidi, 911 temel alınarak geliştirildi. Normal, Offroad, Sport ve Sport Plus modlarını doğrudan direksiyon simidi üzerinden seçmeye yarayan sürüş modu düğmesi artık standart olarak direksiyonda yer alıyor. Gösterge panelindeki işlevleri ve tasarımları seçmek için kullanılan yeni geçiş düğmesi de opsiyonel baş üstü göstergesi kontrolleri gibi doğrudan direksiyon simidinde yer alıyor.

Orta konsoldaki yeni klima kontrol paneli, siyah panel tasarımlı cam yüzeyi ile seçkin görünüm sağlıyor. Klima ayarları, net şekilde düzenlenmiş kontrol yüzeyinde hızlı ve sezgisel olarak yapılabiliyor. Dokunmatik tanıma ve dokunsal geribildirimin mekanik klima düğmeleri ve fiziksel ses kontrolörü ile kombinasyonu, hem dokunsal hem de estetik açıdan hoş bir işlevsellik sağlıyor.

Yüksek çözünürlüklü 12,3 inç genişliğindeki merkezi ekran, Porsche Communication Management’ın (PCM) kontrol merkezi niteliğinde. Daha önce olduğu gibi, sürücü buradan standart navigasyon ve multimedya işlevlerinin yanı sıra çok sayıda sürüş ve konfor işlevine erişim sağlayabiliyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen 10,9 inç genişliğindeki yolcu ekranı, Porsche Cayenne’in yepyeni özelliklerinden bir diğeri. Ek dokunmatik ekran, önde bulunan yolcunun navigasyonu kontrol edebilmesine veya bir medya hizmetini seçerek sürücünün üzerindeki yükü alabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca bu ekran aracılığıyla yolcu video izleyebiliyor. Ekranın üzerinde bulunan özel katman sayesinde ekran, sürücü koltuğundan görülemiyor. Bu sayede sürücünün dikkatinin dağılmasına engel oluyor.

Lüks ve sportif his

Sportif ambiyans; dinamik işlevsellik, lüks konfor ve tipik Cayenne tasarım özellikleriyle bir araya getiriliyor. Porsche, yeni Cayenne’deki yeni kontrol konseptini genişliği vurgulayan ferah bir tasarımla sunuyor. Tüm gösterge paneli, orta konsol ve kapı döşemeleri tamamen yeniden tasarlandı. Gösterge panelinin artırılmış yatay vurgusu, iç mekanın daha da geniş görünmesini sağlıyor. Zarif tasarımlı hava menfezleri tipik Cayenne tarzında dikey olarak hizalandı. Porsche, ilk kez kokpitteki tüm hava çıkışlarını ızgarasız olarak tasarladı.

Kapsamlı şekilde artırılmış bağlanabilirlik

Porsche, Yeni Cayenne’de bağlanabilirlik özelliklerini daha da geliştirdi. Kablosuz şarj işlevine sahip soğutmalı akıllı telefon saklama alanı yeni Cayenne’de standart olarak yer alıyor. Soğutma işlevi, 15 watt’a kadar kablosuz şekilde şarj etmeye olanak sağlıyor. Çevrimiçi hizmetlerin genişletilmiş entegrasyonu, araç fonksiyonlarının çalıştırılması için sesli asistan Siri’nin kullanılması gibi yeni etkileşim yolları sunuyor. Ayrıca, hem ön saklama bölmesinde hem de orta konsolun arka kısmında iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Tüm USB bağlantı noktaları hızlı şarj işlevi görüyor. Ayrıca ön tarafta bulunan sürücü USB bağlantı noktaları sayesinde akıllı telefon Porsche Communication Management’a (PCM) bağlanabiliyor. Akıllı telefonu otomobile bağlamak için tek yapılması gereken, PCM’deki QR kodu okutmak. Bu sayede Apple CarPlay ve Android Auto®, ayrıca Spotify ve Apple Music gibi entegre uygulamalar dahil olmak üzere pek çok bağlantılılık fonksiyonu kullanıma hazır hale geliyor.

Yeni Araç İçi Video fonksiyonu sayesinde hem araç durağan haldeyken merkezi ekranda hem de sürüş sırasında yolcu ekranında, akış hizmeti sağlayıcı Screenhits TV aracılığıyla doğrudan video izlenebiliyor.