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Mercedes’den kamyon modellerine Haziran ayına özel fırsatlar

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray’da üretilen Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Haziran ayında geçerli olacak, kasko ve servis paketini kapsayan özel finansman kampanyası düzenliyor.

Bu kampanya çerçevesinde 500.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade, % 0,72 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.

Detaylar için HYPERLINK “http://www.mbfh.com.tr” www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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