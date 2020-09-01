OYDER’de Yeni Genel Sekreter Çınar Noyan

CARMEDYA.COM – 2012 yılından bu yana Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nde (OYDER) Genel Sekreterlik görevini sürdüren Özgür Tezer, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren üstlenmiş olduğu görevi Çınar Noyan’a devretti.

OYDER’den yapılan açıklamada 2012-2020 yılları arasında görev yapan Özgür Tezer’e, otomotiv perakendeciliği ve otomotiv sektörü adına yapmış olduğu çalışmaları nedeniyle teşekkür edilirken, yeni Genel Sekreter Çınar Noyan’a başarılar dilendi.

Eğitim hayatını 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Çınar Noyan, çalışma hayatına 1995 yılında Nissan Otomotiv A.Ş.’de başladı. 2004 yılında Tofaş’ta Stratejik İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan Noyan, 2006 yılından itibaren Baytur Motorlu Araçlar şirketinde üstlendiği Subaru Marka Direktörlüğü görevini de 2009 yılına kadar sürdürdü. 2009 yılından itibaren OYDER Yönetim Kurulu Danışmanlığı da dahil olmak üzere çeşitli danışmanlık işleri ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir şirketin yönetici ortağı olan Çınar Noyan, evli ve bir erkek çocuk babası.