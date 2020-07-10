Suzuki V-Strom ayda 1000 TL taksitle!

CARMEDYA.COM – Suzuki, motosiklet tutkunlarına Temmuz ayında da avantajlı alım seçeneklerini sunuyor.

Motosiklet tutkunları, 15 bin TL 15 ay sıfır faiz avantajı kapsamında, ayda 1000 TL tutarındaki taksitlerle maceranın başlangıç noktası olan V-Strom 250 modeline sahip olabiliyorlar.

43 bin 900 TL tutarındaki özel fiyatla satışa sunulacak olan Suzuki V-Strom 250, V-Strom gaga tasarımı, 250 cc’lik Euro 4 motoru, çok işlevli renkli LCD gösterge paneli ve uzun yolculuklarda konfor sağlayan sürüş tasarımıyla öne çıkıyor.

Şehir hayatına yönelik Burgman 200 modeli ise Temmuz ayı boyunca 34 bin 900 TL’den başlayan özel fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor.

Ayrıca motosiklet tutkunları Burgman 200 alımlarında; 20 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından da ay boyunca yararlanabiliyorlar. Burgman 200, çok fonksiyonlu göstergeleri, ön ve arka disk frenleri, opsiyonel ABS seçeneği, geniş sele altı saklama bölgesi ve iki farklı renk seçeneğine sahip.