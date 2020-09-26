Bayern Münih Audi ile elektriklendi!

CARMEDYA.COM – Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih, Audi ile yıllardır devam eden sponsorluk kapsamında, dünyada elektrikli otomobil kullanan ilk futbol takımı oldu.

Bayern Münih ile geçen yıl dolan sponsorluk sözleşmesini 2029’a kadar uzatan Audi, takımın oyuncularının ve teknik ekibin kullanıma sunduğu elektrikli model ailesi e-tron araçların teslimatını gerçekleştirdi.

Covid 19 önlemleri nedeniyle Münih Havaalanı’nda gerçekleşen ve takım da yer aldığı teslimatta, Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick başta olmak üzere Takım Kaptanı Manuel Neuer ile Robert Lewandowski, diğer takım oyuncuları ve Kulüp Başkanı Karl Heinz Rummenigge katıldı.

19 e-tron modelinin teslimiyle, Bayern Münih filosuna elektrikli otomobil katan ilk futbol takımı oldu. Neuer ise yaptığı konuşmada, “ Bayern’de oynadığım süre boyunca, Audi modellerine tanık oldum. 10 yıl önce ilk otomobilim dizel Q7 TDI idi. Şimdi ise elektrikli bir Audi kullanıyorum” diye konuştu.

Audi, takımın oyuncularının kullanacağı e-tron modellerinin şarjı için, Bayern’in antrenman sahası Sabern Strasse’ye şarj üniteleri de yerleştirdi.