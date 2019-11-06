Kia Sportage 1.6 CRDi 7-DCT

Kia’nın makyajlanan Sportage modeli, aileye en son katılan dizel otomatik versiyonuyla iddiasını arttırıyor.

Koreli üreticiyi kompakt SUV segmentinde temsil eden Sportage, geçtiğimiz aylarda makyajlanarak güncel görünümüne kavuşmuş ve son olarak modele dizel otomatik seçenek de eklenmişti. Araçta makyajla birlikte önemli değişimler de yaşandı. Özellikle ön yüzde yoğunlaşan değişim, araca daha dinamik bir görünüm kazandırmış. Far bloğu, tampon ve sis farlarında yenlikler göze çarparken, arka bölümde de ince stop lambalarının bir çizgiyle birleştirildiğini görüyoruz.

Kia’nın Namyang/Kore ve Irvine/California tasarım merkezlerinin katkılarıyla Kia’nın Frankfurt/Almanya’da bulunan Avrupa Tasarım Stüdyosu tarafından tasarlanan dördüncü nesil Sportage, donanıma göre değişen ön ızgara ve dinamik görünümüyle pazardaki iddiasını arttırıyor.Sportage’de, üretim kardeşi Hyundai Tucson’un keskin hatları daha yumuşak bir şekilde ele alınmış. Kia Sportage 4485 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1645 mm yüksekliğe sahip. 2670 mm aks mesafesi sınıf standartlarını karşıladığı gibi, iç mekanda da önde ve arkada oturan yolculara geniş bir kullanım alanı sunuyor. Selefine göre 5 mm uzayan Sportage, 467 litrelik bagaj hacmine sahip. Bu hacim tüm koltukların katlanmasıyla birlikte 1456 litreye kadar genişleyebiliyor. 467 litrelik hacim değeriyle de yine dördüncü nesil Sportage, yerini aldığı modele göre 1 litre daha fazla alan sunuyor. Ancak bu hacim rakiplerinden geride kalıyor.

KIA Sportage, kokpitte de daha güncel ve modern bir tasarıma kavuşmuş. Yenilenen direksiyon simidi, yeni göstergeler ve krom detaylarla iç mekanda kalite algısı yükseltilmiş. Aydınlık ve ferah bir ortam sunan otomobilde kumandaların konumu ve kullanımı ergonomik. Yeniden tasarlanan klima kumanda paneli ve 7 inçlik dokunmatik ekran da şık bir görünüme sahip. İsteğe bağlı olarak 8 inç bir ekran da tercih edilebiliyor. Yanal destek sunan sürücü ve ön yolcu koltuğu da uzun yolculuklarda konfor vaad ediyor. GT Line versiyonlarında çift renk kumaş ve deri koltuklar standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak tamamen deri döşemeler de tercih edilebiliyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak; durkalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücünün dikkati dağıldığında devreye giren uyarı sistemi gibi önemli ve artık olmazsa olmaz sürüş destek sistemleri de araçta sunuluyor. Araç ayrıca Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı da sunuyor.

Test aracımızın 1598 cc hacmindeki dizel motoru, 4000 d/d’de 136 HP güç ve 2000 ile 2250 d/d aralığında 320 Nm tork değerine imza atıyor. 7 ileri kademeli DCT şanzımanla kombine edilen dizel ünite sayesinde otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 11.8 saniyede gerçekleştiriyor ve 180 km/s hıza çıkabiliyor. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede 4.7 litre ortalama yakıt tüketimi değeri veren araç ile sakin kullanımda bu değerleri yakalamak mümkün. Ben test sırasında 5 litre civarında bir ortalamayı yakalamayı başardım.

Yüksek sürüş pozisyonu sayesinde iyi ve geniş bir görüş alanı sunan araç, sertliği iyi ayarlanmış süspansiyon sistemiyle de konforlu bir sürüş vaad ediyor. Malzeme kalitesi artırılan otomobilde ses yalıtımı konusunda da önemli iyileştirmeler yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Rüzgar ve yol sesinin kabine daha az yansıması sürüş konforunu da olumlu etkiliyor. KIA Sportage’in fiyatı 137 bin 900 TL ile315 bin 900 TL aralığında…