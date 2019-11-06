Yeni Peugeot 508 Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Peugeot 508, yeni yüzü ve zengin donanım paketleriyle Türkiye yollarına çıktı.

Peugeot’nun D segmentindeki temsilcisi 508 geçtiğimiz yıl yenilenerek, Avrupa ve dünyada belirli bölgelerde satışa sunulmuştu. Ülkemize gelmesi ise otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durum ve kur baskısının yanında yüksek vergiler nedeniyle oldukça gecikmişti. Ve nihayet tepeden tırnağa yenilenen 508 modeli Türkiye yollarına İstanbul’da Les Ottomans’da düzenlenen lansman toplantısıyla resmen çıkmış oldu.

Ben kendi adıma geçtiğimiz yıl dünya lansmanı kapsamında araçla Nice’den Monte Carlo’ya uzanan keyifli bir yolculuk yapma fırsatı bulmuştum.

Aracı donanım, motor özellikleri ve fiyatına geçmeden önce dilerseniz Peugeot 508’e bir göz atalım.

Öncelikle radikal bir değişim geçiren ve markanın EMP2 platformundan yükselen otomobilin selefine göre boyutları artmış. Şık tasarımıyla bizi karşılayan model, yerini aldığı otomobile göre daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Alçalan burun yapısı ve geriye doğru eğimli tavan, kısa arka bölümle birlikte coupe tarzı bir görünüm sunuyor. Peugeot tasarım ekibi, aracı yeniden yorumlarken, geleneksel dört kapılı sedan yerine beş kapılı bir fastback gövde tipini daha uygun bulmuşlar. Bu sayede arka camla birlikte açılabilen bagaj kapağı daha geniş bir yükleme alanı sunuyor. Bu arada hemen belirtelim; aracın bagaj hacmi 487 litre…

Aracın 1403 mm’lik yüksekliği, önceki modele göre oldukça alçalan bir gövde yapısına işaret ediyor. Yeni Peugeot 508 Sedan’ın yüzü agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi ‘Aslan’ logosuna sahip gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Markanın en güncel konsept otomobili Peugeot Instinct’ten esinlenilen otomobil, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön far gibi tasarım detaylarıyla aynı zamanda Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.

4750 mm uzunluğundaki ve önceki nesilden 8 cm daha kısa olan Yeni Peugeot 508 Sedan’da yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor.

Arkadan bakıldığında üç bölüm olarak tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel dikkat çekiyor.

Yeni nesil i-Cockpit

Araç dışı kadar iç mekan tasarımında da önemli bir değişim geçirmiş. Kullanılan malzemelerin kalite algısı artarken, Peugeot 508 Sedan, en güncel Peugeot i-Cockpit versiyonuna ev sahipliği yapıyor. İlk olarak 2012 yılında Peugeot 208 ile yollara çıkan i-Cockpit yıllar boyunca pazara sunulan her yeni modelle daha da gelişti. Peugeot 2008 SUV’dan Peugeot 308’e ve Peugeot ürün gamının en yeni SUV modelleri 3008 ve 5008’e kadar üç farklı i-Cockpit nesli markanın ürün gamında hayat buldu.

Peugeot i-Cockpit; kompakt boyutlu direksiyon simidi, 8:3 formatında 10 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere, üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor. Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme imkanı sunan yükseltilmiş gösterge paneli direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak şekilde gösteriyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan sürüşle ilgili tüm bilgilere kolaylıkla erişim sağlıyor.

i-Cockpit® Amplify aynı zamanda ECO, Sport, Comfort ve Normal olmak üzere 4 sürüş modu seçimi üzerinden aracın sürüş stiline de müdahale etme imkanı tanıyor. Sistem, motor tepkileri dışında elektrikli süspansiyonla donatılan araçlarda, süspansiyon sertliğine de müdahale ediyor.

İç Mekan

Sürücü koltuğu ve Allure donanım seviyesinden itibaren ön yolcu koltuğu ergonomisi, kapsamlı pozisyon ayarı ve bel desteğiyle AGR (Aktion für Gesunder Rücken) etiketine sahip.

Kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları 32 litreye varan hacimleriyle araç içerisindeki küçük eşya karmaşasının önüne geçerken USB girişi, Aux girişi, biri bagajda olmak üzere iki adet 12 Volt soketi modern çağın gereksinimlerini yerine getiriyor.

Donanım ve Sürüş Destek Sistemleri

Yeni Peugeot 508 Sedan, ülkemizde Prime, Allure, GT Line ve GT donanım versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Prime donanımda Visiopark 180 derece geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörü, Mirror Screen, Cruise Control, anahtarsız çalıştırma ve çift bölgeli klima ile güneş koruyucu arka cam sunuluyor. Allure donanımda ise ek olarak, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, eller serbest elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj, elektrikli bel desteği ve koltuk ısıtma, 10 inç HD kapasitif dokunmatik ekran yer alıyor. GT Line donanımda ise ayrıca Stop&Go, şerit konumlama asistanı, 8 yollu elektrikli koltuklar, manuel baldır desteği, koltuk ısıtma, masaj fonksiyonu, focal hi-fi ses sistemi dikkat çekiyor. En üst donanım olan GT’de ise gece görüş sistemi, aktif süspansiyon, park aistanı ve 360 derece kamera sistemi sunuluyor. Segmentinde bir ilk olan Gece Görüş Sistemi’ne sahip araçta, yeni sistem, gece sürüşlerinde de 140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayarak, sürücüyü uyarıyor.

Motor seçenekleri

Yeni Peugeot 508 ülkemizde 1.5 litrelik 130 HP BlueHDi dizel, 1.6 litrelik 180 ve 225 HP güç sunan iki farklı PureTech benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Tüm motorlar EAT8 otomatik şanzıman sistemiyle kombine ediliyor.

Peugeot 508’in 1.6 litrelik 180 HP PureTech EAT8 ve 1.5 litrelik 150 HP BlueHDi EAT8 versiyonları lansman özel fiyatı olan 210 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu iki versiyonun liste fiyatı ise 240 bin TL…

Yazı: Önder Canözer – Fotoğraflar: Peugeot