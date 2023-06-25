Bayram tatili öncesinde lastik bakımına dikkat!

CARMEDYA.COM – Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkmadan önce araç lastik bakım ve kontrollerinin yapılması gerekiyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt; konforlu bir sürüş ve güvenli bir trafik için araç sürücülerine şu bakım ve kontrolleri yapmaları konusunda hatırlatmada bulundu: “Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Unutmayın lastiklerinizin ömrünü; hızınız, taşınan yük miktarı, uyguladığınız lastik basıncı, yol ve hava koşulları ve sürüş alışkanlıklarınız etkiler. Eğer hala aracınızda kış lastiği takılıysa mutlaka ısınan hava koşullarını göze alarak lastiklerinizi değiştirin. Yazın kış lastiği kullanmak özellikle fren mesafesinin uzamasına neden olabilir. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanılmaya devam edilirse; yola tutunması ve dönme direnci yaz lastiklerine göre daha fazla olduğu için daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı artar. Kış lastiği ayrıca deseni ve kullanılan sırt karışımının özelliğinden dolayı yaz lastiklerine oranla daha fazla ses çıkartır. Konforlu ve güvenli bir sürüşün olumsuz etkilenmemesi için mutlaka mevsime uygun lastiğe geçilmesi gerekir.”

“Lastikleriniz aracınız ile yol arasındaki tek bağlantı noktanızdır”

Bayram tatillerinde karayollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara da dikkat çeken LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; lastik bakım ve kontrolünün, ortak kurallara uymanın önemini ise şu sözlerle anlattı: “Hepimiz ortak bir trafiğin içindeyiz. Hiçbir araca özel bir yol yok, hepimiz aynı yolları kullanıyoruz. Dolayısıyla kurallara uymak hepimizin sorumluluğu. Araç ve düzenli lastik bakım kontrolü de trafikte güvenliğe katkı sağlar. Sadece ortak güvenliğimiz için değil aynı zamanda siz sürücülerin araçlarından daha iyi bir performans alması için de gereklidir; daha konforlu bir sürüş sağlar. Aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlayarak daha ekonomik bir sürüş performansı sunar. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Bunu asla aklımızdan çıkartmadan önlemlerimizi almalıyız. Trafik tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı yürür. Tüm vatandaşlarımızın ortak bir bilinçle bu kurallara duyarlı olacağına inançla, mutlu bayramlar diliyorum.”

Lastik bakım ve kontrolü nasıl yapılır, neden önemlidir?

Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekir.

Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir.

Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır.

Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı / bastırmalısınız. Dikkat, hava basıncı tercihen lastikler soğukken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmelidir.

Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız. Unutmayın balans ayarı yapılmamış lastikler; sürücünün yorulması, erken lastik aşınması ve aracınızın süspansiyonunda gereksiz aşınmayla sonuçlanan titreşimlere neden olabilir.

Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz.

Unutmayın düzenli araç bakımı, lastiklerinizin mümkün olan en uzun süre en iyi performansı vermesini sağlayacak, lastiğinizin ömrünü uzatacaktır.

Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım kılavuzunda mevcuttur.

Mevsim koşullarına ve yol koşullarına uygun lastiği seçin. Kış koşullarına göre hazırlanan kış lastikleri, ısınan havada sürüş güvenliğini ve konforunu olumsuz etkileyebilir.

Uzun yoldayken güvenli sürüş için dikkat

Yola sabah erken saatte çıkın. Mola yerlerini önceden belirleyin. Uzun yolda 2 saatte bir veya her 150 km’de bir 15 dakika mola verin.

Takip mesafesini koruyun ve şehir içinden geçerken hızınızı düşürün.

Kısa farlarınızı gece-gündüz açık tutun ve hız limitlerine uyun.

Emniyet kemerini takın ve tüm araç içindekilere de taktırın.

12 yaşın altındaki çocukları boyları ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtun, kucakta ve ön koltukta asla taşımayın.