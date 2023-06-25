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Stellantis Türkiye taşıt kredisinde dijitale geçiyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Stellantis Türkiye, Yapı Kredi ile iş birliğine giderek, taşıt kredilerinde tamamen dijital döneme başlıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Stellantis Türkiye markalarının müşterilerine sunduğu Finansal Çözümlerden Sorumlu Genel Müdürü Uğur Balçık; ”Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına, değişen beklentilerine uygun ve yenilikçi ürünler geliştirerek hayal ettikleri araçlara, ihtiyaçlarına en uygun finansman çözümleri ile yetkili satıcı konforunda ulaşmasını hedefliyoruz. Yapı Kredi ile yaptığımız iş birliği ile dijitalleşmenin getirdiği fırsatlarla mobil onay başta olmak üzere çeşitli olanaklarla zahmetsiz, formalitesiz ve hızlı bir şekilde kredi süreçlerini tamamlayacağız” dedi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen

Mobil onay

Taşıt kredilerinde öncü ve lider banka olduklarını ifade eden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de, “Türkiye’nin sınırları kaldıran bankası Yapı Kredi olarak, Stellantis Türkiye markaları için yaptığımız iş birliği nedeniyle heyecanlıyız. Bankacılık ve otomotiv sektörünün iki önemli oyuncusu olarak başlattığımız bu ortaklıkla tüketici finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri, kullanıcılara sunarak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz, taşıt kredisine ilişkin tüm işlemleri Stellantis Türkiye yetkili satıcılarında tamamlamanın konforunu, devrim niteliğinde bir geliştirme olan mobil onay ile deneyimleyebilecekler” dedi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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