Yeni nesil Toyota C-HR yüzünü gösterdi

CARMEDYA.COM – Toyota’nın C-SUV segmentindeki temsilcisi C-HR’ın yeni nesli tanıtıldı.

Tamamen yenilenen Toyota C-HR, iç ve dış tasarımdaki geliştirmelerin yanında kişiselleştirilebilir dijital kokpiti, gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerini 5. nesil hibrit sistemiyle birlikte sunuyor.

Özel olarak Avrupa için tasarlanan, Avrupa’da geliştirilen ve Türkiye’de üretilen Yeni C-HR, son çeyrekte ülkemizde satışa sunulacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt

Modelin dünya prömiyerinde açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Bundan 7 yıl önce ilk nesil Toyota C-HR modelini pazara sunduğumuzda büyük ses getirmiştik ve aynı etkinin ikinci nesilde de yaşanacağını görebiliyoruz. Segmentine farklı bir soluk getiren, ikon olmuş bir modelden söz ediyoruz. Aynı zamanda Toyota ürün gamı içerisinde de farklı bir konuma sahip. Toyota C-HR modelimiz sadece adet anlamında değil aynı zamanda marka imajı anlamında da büyük bir önem taşıyor. Toyota C-HR, markamızla duygusal bağ kurulmasına öncülük yapan bir model ve yeni nesliyle bu iddiasını daha da ileriye taşıyacak” dedi.

Aynı zamanda Toyota C-HR modelinin Türkiye’de üretilmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Bozkurt, “Toyota C-HR’ın ikinci neslinin yine Türkiye’de üretiliyor olması gurur verici. Toyota markası adına global ölçekte önem taşıyan bir model ve sadece birkaç yılda Corolla gibi ana modellerden biri haline geldi. Yıl sonuna doğru Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni Toyota C-HR öncelikle tam hibrit modeli ile sunulacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl binek otomobil pazarında Türkiye’de üretilen ilk plug-in hibrit versiyonunu da sunmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yeni C-HR’ın “Süper Coupe” tasarımına dikkat çeken Ali Haydar Bozkurt, “Yeni Toyota C-HR 2022 yılında lansmanı yapılan “prologue” konsept model tasarımına çok benzer çizgilere sahip olarak üretim bandından çıktı. Bu tasarımıyla yollardaki ‘konsept model’ imajını iddialı bir şekilde sunmaya devam edecek. 2017 yılında segmentinin ilk tam hibrit modeli olarak sunulan C-HR, Toyota Hybrid stratejisinin de önemli bir parçası olmaya devam edecek. Lansmanından bu yana 17 binin üzerinde hibrit C-HR satışıyla lider konumda ve yeni nesliyle bunu daha ileriye taşımasını bekliyoruz” dedi.

Her zamankinden daha güçlü

Dünya lansmanında farklı motor seçenekleri ile tanıtılan Yeni C-HR, Toyota’nın sıfır emisyona giden mobilite yolculuğunda CO2 emisyonlarının düşürülmesini hızlandırmaya devam ediyor.

1.8 litre ve 2.0 litre hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan model aynı zamanda ilk defa 2.0 litre plug-in hibrit seçeneğine de sahip olacak. Toyota C-HR, Türkiye pazarında ilk etapta 5. nesil hibrit teknolojisine sahip Hybrid 140 versiyonu ile satışa sunulacak. Hybrid 140 mevcut Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor. Bu motorun yanı sıra Avrupa pazarında 5. Jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Hybrid 200 ve Plug-in Hybrid 220 motor seçenekleri satışa sunulacak.

Yenilenen modelin çift DNA’sıyla dikkat çeken plug-in hibrit versiyonunun Türkiye pazarında satışa sunulması için çalışmalar devam ediyor.

Coupe tarzı dış görünüm

Coupe tarzı hatlarıyla SUV tasarım kalıbını farklı bir boyuta taşıyan ilk nesil Toyota C-HR, yeni neslinde süper coupe profiliyle bu hatları daha da keskinleştiriyor. Toyota C-HR’ın önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü de taşıdığı görülüyor. Prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle öne çıkıyor.

Yeni C-HR’ın, Toyota’da ilk defa sunulacak olan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarım detaylarıyla vurgulanan modern ve sportif dış tasarımı, onu C-SUV segmentinde farklı bir yere konumlandırıyor. İmza rengi olarak kullanılan yeni sülfür rengi, yeni çift renk gövde tasarımıyla iç kabinde kontrast yaratan dikiş detaylarında kullanılıyor.

Daha agresif ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla Yeni C-HR modeli için mühendisler ve aerodinami ekibi yakın bir çalışma ortaya koydular. Böylece güçlenen tasarım ile birlikte aerodinamik açıdan da araç geliştirildi.

Yeni Parabola tasarıma sahip LED ön farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve modelin isminin yer aldığı LED arka aydınlatma grubu, Yeni C-HR’ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Kişiselleştirilmiş Dijital Kokpit

Toyota, günümüz kullanıcı beklentilerini karşılayacakk kişiselleştirilmiş bir kokpit deneyimi tasarladı. Bu sayede kullanıcılar araç içerisinde akıllı telefon uygulamalarını, dokunmatik ekran ve sesli komut özelliklerini sezgisel olarak kullanabiliyorlar.

Model, yeni 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla teknolojik bir sürüş deneyimi sunuyor. Keskin grafiklere sahip dijital göstergeye aktarılan veriler, sürücü tercihlerine ve önceliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Yeni model, Toyota modellerinde ilk defa yer alan yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile sunuluyor. Multimedya sisteminde Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları gerçekleştirilebiliyor.

Hem Toyota’da hem de C-HR’da bir ilk olarak yeni, perdesiz teknolojili termal yalıtımlı panoramik cam tavanı sunuluyor. Bu yenilik, geleneksel cam tavan teknolojisinden farklı olarak, azaltılmış 5 kg ağırlık ve tavan seviyesinde sağlanan 3 cm artış ile iç mekanda sıcaklığı korumak için klima kullanma ihtiyacını azaltırken tüm yolculara her zamankinden daha ferah bir yolculuk vadediyor.

Yeni nesil C-HR, aynı zamanda çoklu ambiyans aydınlatma özelliğine sahip ilk Toyota modeli oldu. 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilir renk seçiminin de ötesinde, soğuk veya sıcak olmak üzere kabin ortamını ya da günün saatini yansıtacak şekilde ayarlanabiliyor. Kabin ambiyansı parlak sabah tonlarından akşamları daha dinlendirici tonlara geçiş yapmak üzere günün saatleriyle senkronize edilebiliyor.

Sürdürülebilirlik konusunda da ciddi adımlar atan ikinci nesil C-HR’da geri dönüştürülmüş parça kullanımı ilk nesle göre iki kat artırıldı ve 100’den fazla parçada kullanıldı. Bunlar arasında, geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış yeni bir koltuk döşemesi kumaşı da bulunuyor.

Dinamik sürüş deneyimi

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre; Yeni C-HR’ın dinamik performansı da her açıdan geliştirilerek daha çevik bir yol tutuşu elde edilmiş. Ani hızlanmalar ve daha yüksek kontrol için geliştirilen model, keyifli sürüş deneyimini artırmak adına gaz pedalı ve otomobilin tepkileri arasında daha direkt bir ilişki kuruyor. Süspansiyon, frenler ve direksiyon sistemi yeniden tasarlanırken, aracın çevikliği ve sürüş konforu arasında ideal denge yakalandığı belirtiliyor.

Yeni C-HR’ın geliştirilmesi sırasında Toyota test sürücüleri, Avrupa test merkezindeki pistin yanı sıra farklı ülkelerde, farklı yol koşullarında sürüşler gerçekleştirerek en ideal dinamik dengeye ulaşmak için çalıştılar.

Gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları

Yeni C-HR’ın tüm versiyonları en gelişmiş Toyota Safety Sense 3 güvenlik sistemlerini de kapsayan T-Mate sürüş destek sistemi ile donatıldı. Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri, kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle, güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Model, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte, Proaktif Sürüş Desteği ve Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü özelliklerine ek olarak Otomatik Park Asistanı ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi yeni özellikleriyle yarı otonom sürüş deneyiminin de kapılarını aralıyor.