Rolls-Royce’dan Yeni Ghost’a yeni nesil süspansiyon teknolojisi

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce, güncellenen stili, geliştirilmiş iç teknolojisi ile bu yılın sonlarında yeni nesil otomobili Ghost ‘un tanıtımını yapacak.

Otomobilin resmi lansmanından önce marka, yeni motorlu arabanın mühendislik geliştirme çalışmalarını ve tasarımının şekillenmesini ayrıntılarıyla anlatan video serisi hazırladı.

Animasyon videolara ünlü illüstratör Charlie Davis tarafından geliştirme çalışmalarından elde edilen bulgular işlendi ve son derece ilerici yeni nesil Ghost’u temsil etmek için canlandırıldı.

Rolls-Royce yeni otomobilin tanıtımı için hazırladığı dört animasyonlu videodan oluşan bu dizinin 3.sünü ve aracın yeni görselini yayınladı.

Yeni video ileri teknoloji ile tasarlanan otomobilin, dünyanın ilk süspansiyon teknolojisine sahip son derece gelişmiş Planar adı verilen şasi sistemini ortaya koyuyor.

Lüks otomobil üreticisinin mühendislik bölümünün önemli bir gelişme diye nitelendirdiği açıklamada şunlar kaydediliyor;

Üç unsurdan oluşan Planar sistemin birincisi, ön süspansiyon düzeneğinin üzerine monte edilmiş, daha istikrarlı ve zahmetsiz bir sürüş yaratan bir Üst Salınımlı Amortisör ünitesi. Üç yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bu teknoloji dünyada ilk.

İkincisi, önündeki yolu okumak ve süspansiyon sistemini yol yüzeyindeki herhangi bir değişikliğe hazırlamak için kameralar kullanan Flagbearer sistemi.

Üçüncüsü, yaklaşan virajlar için optimum vitesi önceden seçmek için GPS verilerini çeken Uydu Destekli İletim.

Düzlemsel sistem, yeni Ghost’un en zorlu yol yüzeyine bile tahmin ve tepki vermesini sağlıyor.

Tescillli alüminyum uzay çerçevesi , esnekliği, ölçeklenebilirliği ile gelecekteki tüm Rolls-Royce motorlu otomobillerin temelini oluşturacak.

Yeni Ghost Mühendislik Lideri Jonathan Simms konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi ; “Müşterilerilerimiz bize “Ghost’un koleksiyonlarındaki en çok ilgi çeken otomobil olduğunu söyledi. Bu da bizi yeni bir Ghost otomobil tasarlamaya teşvik etti. Mimarimizi daha da ileriye taşıdık. Daha dinamik, daha lüks ve en önemlisi daha da zahmetsizce kullanılabilir bir otomobil yarattık.”

Animasyon biçiminde sunulan bu çalışmalara ek olarak; yeni Ghost’un temel malzemesi ve mühendislik özüne ilişkin uzun formdaki içgörüleri ortaya çıkaran beş podcast dizisi de piyasaya sürüldü.

Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’nde görev alan yirminci yüzyıl çağdaş mobilya ve ürün tasarımı Küratörü Johanna Agerman Ross tarafından yayınlanan podcast’lere Apple, Google, Spotify ve Deezer’dan ulaşılabiliyor.