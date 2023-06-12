Chery’nin yeni modeli JAECOO yola çıkıyor!

CARMEDYA.COM – Chery’nin Nisan ayında tanıttığı yeni modeli JAECOO üçüncü çeyrekte satışa sunulacak.

Almanca’da Avcı anlamına gelen, hızı, çevikliği, vahşiliği ve tutkuyu simgeleyen Jäger’den esinlenen JAECOO, gelişmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.

JAECOO 7’nin Rock In River olarak adlandırılan tasarım dili, yeni markanın yuvarlatılmış ama kaya gibi sert yapısına vurgu yapıyor. Nazik ve pürüzsüz su ile şekillenen sert taşlar, yavaş yavaş keskin kenarlarını kaybederken dayanıklı yapılarını kaybetmiyorlar. Bu anlayışa göre daha da sert ama estetik açıdan gelişmiş bir hale dönüşen taşlar, JAECOO 7’nin ilham kaynağı oldu. JAECOO’nun gelecek yıllarda lanse edeceği yeni modeller de Rock In River tasarım felsefesinin manevi özüne sadık kalarak şekillendirilecek. Sürekli olarak insan ve doğa arasında yeni bir bütünleşmeyi sağlayacak JAECOO, başlangıç noktasındaki harmoniyi barındıracak.

Pürüzsüz ve yalın gövdeyi çevreleyen düz çizgilerle JAECOO 7’nin ön yüzü hem dikey hem de yatay tasarım unsurlarını barındırıyor. Yukarıda konumlandırılan yatay tasarımlı farların ortasını, dikey çıtalara sahip ön ızgara dolduruyor. Tamponun yan bölümlerindeki büyük hava girişleri de güçlü görünümü destekliyor. Tüm tasarım bir bütün olarak teknolojiye vurgu yaparken doğanın canlılığını da simgeliyor.

JAECOO 7’nin karoseri, Leonardo da Vinci’nin altın oranındaki yüksek omuz çizgisiyle alttan oyulmuş durumda. Bu tasarım yaklaşımı, gövdeyi görsel olarak gergin göstererek daha ince ve zarif görünüm sağlıyor. Pürüzsüz bir şekilde boyanan gövde, nehir suyunun etkisiyle parlayan doğal kayalar kadar akıcı ve dayanıklı bir görünüm ortaya koyuyor; ayrıca araç üretimindeki gelişmiş işçiliği de gözler önüne seriyor. JAECOO 7’nin arka bölümü, aerodinamik açıdan işlevsel avantajlar barındırıyor. Aracın başarılı orantıları gösteren yatay arka aydınlatma grubu oldukça dengeli bir yapı ortaya koyuyor.