CUPRA Night ile sıra dışı bir deneyim

CARMEDYA.COM – CUPRA, Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen CUPRA Night ile farklı bir deneyime imza attı.

1600 yıllık geçmişi yansıtan Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen etkinlikte, CUPRA Leon mapping Show, CUPRA Türkiye marka müzik elçisi Murat Uncuoğlu’nun eşsiz performansı ve CUPRA’nın ana sponsoru olduğu espor takımı Fire Flux ekibi geceye eşlik etti.

CUPRA Leon

CUPRA, motor yelpazesini genişlettiği ve donanım seviyelerini artırdığı CUPRA Leon modeli ile Türkiye’de her ikisi de DSG otomatik şanzımanlı olmak üzere hafif hibrit teknolojili 1.5 eTSI 150 HP ünite ve benzinli 2.0 TSI 300 HP versiyonlarıyla sunuluyor.

2022’de satışlarını yüzde 93 oranında artırarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markası olan CUPRA aynı başarıyı Türkiye’de de göstererek Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) her yıl düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülüne layık görüldü.

CUPRA Leon modeli motor seçeneklerindeki artışın yanı sıra donanım seviyelerinin de yükseltilmesiyle, daha değerli ve sofistike bir görünüme kavuşuyor. CUPRA Leon’da standart olarak açılabilir cam tavan, Full LED mercekli ön farlar, ‘Infinite LED’ arka farlar, 10,25” dijital gösterge paneli ve 12” multimedya sistemi, CUPRA’ya özgü tamponlar ve spor arka difüzör bulunuyor. Ayrıca gümüş veya bakır, 18 inçlik alaşım jantlar da CUPRA Leon’un güçlü görünümüne katkı sağlıyor. İç mekânda ise zengin donanım seviyesinin yanı sıra CUPRA ‘Bucket tip spor koltuklar ile Siyah veya Petrol Mavi renginde Nappa deri koltuk döşemeleri opsiyonel olarak satın alınabiliyor.