Tofaş Fabrikası yeniden ziyarete açıldı

CARMEDYA.COM – Tofaş Fabrikası, pandemi döneminde ara verdiği fabrika gezilerine yeniden başlarken, fabrika 24 Ocak itibarıyla halkın ziyaretine açıldı.

Otomobil üretim sürecine tanıklık etmek isteyen, sanayiye veya otomotive ilgili olup bir otomobil fabrikası görmek isteyenler, Tofaş’ın resmi web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırarak gezi sürecine dahil olabiliyor ve üretiminin baştan sona tüm evrelerini izleme imkanına sahip oluyor.

Tofaş’ın, halka açık Fabrika Gezisi ile kalıp, pres, gövde ile montaja kadar tüm süreçler, üretim sırasında sesli rehber eşliğinde izlenebiliyor. Böylelikle, ziyaretçiler bir aracın üretiminin baştan sona tüm evrelerini görme imkanına sahip oluyor.

Salgın öncesinde ziyarete açık olduğu yaklaşık üç yıl süresince, 4 bin kişinin ziyaret ettiği Tofaş Fabrikası, 2023 yılında kapılarını ziyaretçilere, salı günleri, 2’şer seans olacak şekilde açıyor. Fabrika Gezisi’ne katılım gerçekleştirmek isteyen otomobil meraklıları, www.tofas.com.tr web sitesi üzerinden seçtikleri zaman dilimine rezervasyon yapabiliyor. Her seansta 20 kişilik grubun ağırlanabildiği ziyarette, iş güvenliği sebebiyle katılımcıların 13 yaş üzerinde olması gerekiyor. 13-18 yaş arası öğrenciler ise öğretmenleri veya velileri nezaretinde ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

Gezi ücreti olarak, Türk Eğitim Vakfı’nın online bağış sistemi üzerinden Tofaş Gezisi Eğitim Fonu’na 25 TL’lik bağış tahsil ediliyor. Tofaş Gezisi Eğitim Fonu altında toplanan bağışlarla TEV tarafından başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği sağlanıyor.