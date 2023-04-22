Peugeot Şangay’da yeni vizyonunu sergiledi

CARMEDYA.COM – Peugeot, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda biri seri üretim biri de konsept olmak üzere iki özel tanıtım gerçekleştirdi.

Peugeot 408, Çin pazarındaki 408 modeliyle karışmaması adına modeli 408X olarak adlandırıyor. 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nın yıldızlarından biri olan Peugeot 408X, C-segmentinin üst noktasında konumlanıyor. 408X, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Çin ve Asya’da da türünün ilk örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

Model, en güncel nesil Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfi ve sezgisel bir kullanım sunuyor. Peugeot 408X, Çin’in merkezindeki Chengdu’da yer alan Peugeot Dongfeng Fabrikası’nda üretiliyor. Ocak ayından bu yana Çin pazarında satışa sunulan Peugeot 408X, çok sayıda müşteride merak ve ilgi uyandırdı.

Peugeot, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda ayrıca Peugeot Inception Concept’i de Asya’da ilk kez sergiledi. Geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen CES’te dünya tanıtımı yapılan ve ardından Avrupa’da tanıtılan konsept otomobil, Peugeot’nun gelecek vizyonunun gerçekçi bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Kedi duruşu ve çekici tarzı ile tamamen yeni tasarım dili, devrim niteliğindeki iç mekan ve benzeri görülmemiş sürüş hissi vaadi ile Peugeot Inception Concept, markanın gelecekteki elektrikli araçlarına yönelik vizyonunu ortaya koyuyor.

Fuar kapsamında bir açıklama yapan Peugeot CEO’su Linda Jackson; “Peugeot 408X ve Peugeot Inception Concept, Peugeot’nun yenilikçi yaklaşımını mükemmel bir şekilde gösteriyor. Markanın; ‘Göz Alıcılık’, ‘Duygu’ ve ‘Mükemmellik’ olmak üzere üç değerini en iyi şekilde yansıtıyor. Muhteşem tasarımları ve çekicilikleri ile bu iki araç, Peugeot’yu en iyi şekilde ifade ediyor ve Çinli müşterilerin ilgisini çeken çok özel bir ışık yayıyor” dedi.