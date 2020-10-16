CARMEDYA.COM – Ekstrem sporlar ve 4×4 dünyasının önemli temsilcilerinden Off-Road hobi araçları ve Motorsporları fotoğraf sergisi, bugün İstMarina AVM’de başladı.

4×4 modellerden, Crawler ve Çekme Karavanlara, ATV ve UTV araçlarından, Off-Road için gerekli tüm ekipmanların yer aldığı adrenalin dolu sergi, 18 Ekim’e kadar görülebilecek.

Yüksek güvenlik önlemleriyle açık havada alışveriş ve sosyal aktivitelerine devam eden İstMarina AVM’de Off-Road Hobi Araçları Sergisi bugün başladı. Macera ve adrenalin tutkunlarını İstMarina AVM’de bir araya getiren 4×4 Dünyası Dergisi ekibi, birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış Off-Road araçları, yükseltme kitleri, özel arazi lastikleri, 4×4 ve çekme off-road Kravanlar, araç üstü çadırlar ATV ve UTV’ler yer alıyor. Arazi sürüşü için sıfırdan özel olarak tasarlanmış off-road versiyon Anadol ise ilk defa görücüye çıktı.

Mehmet Erel tarafından Türkiye’deki yarışlardan çekilmiş adrenalin dolu ‘Türkiye’de Motorsporları’ konulu fotoğraf sergisi de İstMarina AVM Marina katı etkinlik alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan fotoğraflar ise İstMarina AVM instagram hesabında gerçekleşen sosyal medya yarışması ile sahiplerini bulacak.

Crawler Karavan, 4xFourart, Can-Am, Depar Motor, Maxi Garage, Brothers Camp, 4×4 Rescue Team, General Custom Garage, Anadol Team, Oltay Lastik, Borwa Garage ile Mitsubishi Aldatmaz’ın yer aldığı 18 Ekim’e kadar devam edecek sergi, 3 gün boyunca Kartal sahilde yer alan İstMarina AVM’de meraklılarına heyecan dolu bir gezinti yaşatmaya devam ediyor olacak.