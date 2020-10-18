Buradasınız
Home > Güncel > Avrupa otomobil pazarı eylül ayında yükselişe geçti

Avrupa otomobil pazarı eylül ayında yükselişe geçti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa otomobil pazarının eylül ayı ve ilk 9 aylık sonuçlarını paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Eylül ayında %1,1 artış gösterdi. 

Otomobil pazarı 2020 Eylül ayında 2019 yılının aynı ayına göre %1,1 artış gösterdi ve toplam 1.300.048 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.285.545 adetti. 

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Eylül döneminde %29,3 azaldı. 

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %29,3 azaldı ve toplam 8.567.920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 12.117.401 adetti. 

2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %70 artış ve 388.690 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %27,7 ile Bulgaristan, %21,9 ile Hollanda, %16,6 ile Slovenya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %79,9 ile Romanya, %65,9 ile İrlanda ve %41,4 ile İzlanda oldu. 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %45 ile Hırvatistan, %39,3 ile Portekiz, %38,3 ile İspanya’da görüldü. Dokuz aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü. 

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Brand Finance Raporundan Toyota Çıktı

    Elantra Ödüle Doymuyor

    Yukarı