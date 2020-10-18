Avrupa otomobil pazarı eylül ayında yükselişe geçti

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa otomobil pazarının eylül ayı ve ilk 9 aylık sonuçlarını paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Eylül ayında %1,1 artış gösterdi.

Otomobil pazarı 2020 Eylül ayında 2019 yılının aynı ayına göre %1,1 artış gösterdi ve toplam 1.300.048 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.285.545 adetti.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Eylül döneminde %29,3 azaldı.

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Eylül döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %29,3 azaldı ve toplam 8.567.920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 12.117.401 adetti.

2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %70 artış ve 388.690 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %27,7 ile Bulgaristan, %21,9 ile Hollanda, %16,6 ile Slovenya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %79,9 ile Romanya, %65,9 ile İrlanda ve %41,4 ile İzlanda oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %45 ile Hırvatistan, %39,3 ile Portekiz, %38,3 ile İspanya’da görüldü. Dokuz aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.