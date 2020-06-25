Volkswagen Arteon makyajlandı!

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in avant-garde tasarıma sahip iddialı modeli Arteon güncellenmiş haliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Genel anlamda güncelleme sonunda daha da dijitalleşen modelin 2020 yılı ikinci yarısında Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor.

Ön tasarım

Arteon’da ilk planda güncellenen ön profil göze çarpıyor. Ön tarafta keskinleştirilmiş tasarım çizgisi modele güçlü bir sportif karakter vurgusu yapıyor Uzun ve geniş kaputun dikkat çekici tasarıma sahip radyatör paneli ve entegre LED farlarla etkileşimi sportif etkiye katkı sağlıyor. Arteon’da ön farlardan radyatör ızgarası içerisine kadar devam eden LED gündüz sürüş far çizgisi, gün ışığında bile dikkat çekmeyi başarıyor.

Arka tasarım

Makyajlanan Arteon’un arka tarafında da tasarımın güçlü izleri dikkat çekiyor. Özellikle arka çamurluk üzerinde devam eden omuz çizgisinin güçlü tasarımı ve yeni LED stop grubu dinamik görünümü destekliyor.

MQB ile gelen avantajlı boyutlar

Arteon, Volkswagen’in MQB (Modular Transverse Matrix) platformunda ürettiği modeller grubunda yer alıyor. Böylece, 2840 mm’lik uzun bir aks mesafesi sayesinde kullanım alanı oldukça verimli bir hale getirilmiş. Arteon, 4866 mm uzunluğa ve dış aynalar hariç 1871 mm’lik gövde genişliğine sahip.

Yeni dijital kokpit

Arteon’ın iç mekanında, modelin karakterine uygun olarak yeniden tasarlanmış daha dijital bir kokpit bulunuyor. İçeride tüm yüzeyler, havalandırma çıkışları, gösterge paneli, bilgi-eğlence sistemi ve klima kumandaları da dahil olmak üzere orta konsol ve kapı döşemeleri yeniden tasarlanmış. “Touch slider” ile sezgisel olarak kontrol edilebilen otomatik klima ve dokunmatik tuşlara sahip yeni direksiyon çok daha kolay kullanılan bir teknoloji sunuluyor. Yeni bir özellik daha: “Apple CarPlay” ve “Android Auto” fonksiyonlarının kullanıldığı “App-Connect Wireless” üzerinden uygulamalar artık otomobile kablosuz entegre edilebiliyor. Harman/ Kardon’un 700 watt’lık güçlü ve yüksek kaliteli ses sistemi modele özel olarak tasarlanmış.

Yeni gösterge paneli

Konsolun üst kısmında ve kapı döşemelerinde kullanılan özel dikişlerle uygulanmış yeni suni deri yüzeyler kalite algısını yükseltiyor. Tercih edilen donanım seviyelerine göre yeni ahşap veya krom dekor seçenekleri sunuluyor. Klima havalandırma kanalları yeniden tasarlanmış ve otomobile tamamıyla entegre edilmiş. Kapı içindeki dekorların içerisine entegre edilen 30 farklı renge sahip ambiyans aydınlatması da özellikle gece yolculuklarında keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Dijitalleştirilmiş kontroller

Arteon’da dokunmatik yüzeylere sahip yeni nesil çok fonksiyonlu direksiyonun yanı sıra pek çok dokunmatik kontrol ünitesi var. Yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” aktif edildiğinde sürücünün elinin kapasitif direksiyonda olduğunu algılayan özel yüzeyler sayesinde daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Dokunmatik özelliğe sahip klima kontrolleri otomobilde sunulan en önemli geliştirmelerden biri olarak önümüze çıkıyor. Otomatik klima sisteminde istenilen sıcaklık ayarı bir “touch slider” vasıtasıyla sezgisel olarak değiştirebiliyor. Aynı özellik, klimanın havalandırma sistemi için de kullanılıyor.

Arteon’da yeni nesil dijital gösterge paneli “Digital Cockpit Pro” standart olarak sunuluyor. 10,25 inç’lik ekran yüksek çözünürlükte ve net grafiklere sahip. Sürücü, çok fonksiyonlu direksiyon üzerindeki bir tuş sayesinde üç temel gösterge stili arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Şehir içinde sıfır emisyon: Arteon eHybrid

Güncellenen Arteon’a performans ve verimlilik odaklı yeni bir motor seçeneği ekleniyor. Arteon ürün gamında ilk kez kullanılan plug-in hibrit sürüş sistemine sahip Arteon eHybrid, özellikle elektrikli sürüş menziliyle, günlük kullanımda sıfır emisyonla seyahat deneyimini mümkün kılıyor.

Elektrikli mobilitenin avantajları Arteon eHybrid’te öne çıkıyor. Plug-in hibrit sürüş sistemi, 50 km’ye kadar olan mesafeleri tamamen elektrik motoru üzerinden kat etmek üzere uyarlanmış. Bu nedenle, bataryada yeteri kadar şarj bulunması halinde, eHybrid modeli her zaman E-Mode’da çalışmaya başlıyor. Arteon eHybid şehir elektriği üzerinden şarj edilebilmesinin yanında kendi içten yanmalı motoruyla da uzun seyahatlerde şarj edilerek, şehir içi trafiğe girildiğinde elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyon kullanımı sağlıyor.

140 km/s’nin üzerindeki hızlarda, elektrikli motor, verimli TSI motoru destekliyor. Elektrikli motor ve TSI motor arasında sağlanan etkileşim de hem performansı hem de verimliliği artırıyor. Arteon eHybrid’teki elektrik enerjisi bir yandan tamamen elektrikli sürüş için kullanılabilirken, diğer yandan performansın artırılması amacıyla da kullanılmış oluyor. Elektrikli itiş sistemi ek bir takviye birimi şeklinde görev yaparak kendi dinamiğini eHybrid mod’da ortaya çıkarıyor. 1.4 lt TSI motor 156 PS güç üretiyor. Elektrikli motor ise 115 PS güç üretiyor. Bu iki motorun birlikte çalışması sonucunda, 218 PS’lik etkileyici bir sistem gücü elde ediliyor. Gövde altında arka aksın önüne yerleştirilmiş lityum iyon piller elektrik motoruna enerji sağlıyor. Arteon eHybrid’de, Volkswagen’de hibrit otomobillerde kullanılmak üzere geliştirilmiş 6 ileri DSG şanzıman bulunuyor.

Yeni TDI ve TSI motor teknolojileri

Arteon’un diğer motor seçenekleri arasında 3 farklı TSI ve 2 farklı TDI teknolojisi de yer alıyor. 1.5 lt hacminde sadece manuel vites ile sunulacak TSI motor 150 PS güç üretirken, 2.0 lt hacmine sahip TSI motorlar ise 190 PS, 280 PS güç seçenekleri ile sunuluyor. 2.0 lt hacminde sunulacak TDI motorlar ise 150 PS ve 200 PS güç üreten seçeneklere sahip. Tüm motorlarda yüksek verimlilik düzeyleri, düşük emisyonlar ve güçlü tork ön plana çıkıyor.

Yeni sürüş asistan sistemleri

Arteon’da 210 km/s hıza kadar sürüş imkânı sağlayan, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” sistemi ilk kez kullanılıyor. “Travel Assist” özellikle şehir içi trafiğin yoğun olduğu ve yol çalışmalarının bulunduğu bir rotada sürüşü daha güvenli ve daha rahat hale getiriyor. Sezgisel Adaptif Hız Sabitleyici “Predictive ACC”, Travel Assist’in ayrılmaz parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Adaptif Hız Sabitleyici otomobilin hız sınırlarına, virajlara ve kavşaklara uygun hız adaptasyonuyla hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Asist”, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist”’in diğer bileşenleri olarak dikkat çekiyor.

Makyajlanan Arteon’un, 218 Ps güç üreten plug-in hybrid teknolojisine sahip yeni 1.4 lt TSI benzinli motora sahip eHybrid fastback versiyonunun 2021 yılı ikinci yarısında Türkiye yollarında olması planlanıyor.