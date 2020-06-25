Groupe PSA’nın elektrikli ticari araçları son çeyrekte Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Groupe PSA yeni yapılanması sırasında duyurduğu elektrikli model atağını hayata geçirmeye başladı.

Bu kapsamda online basın toplantısıyla markanın elektrikli hafif ticari araç gamıyla ilgili bilgiler paylaşılırken, toplantıya Groupe PSA Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, Citroën İletişim Direktörü Delphine Coma, Peugeot İletişim Direktörü Eugenio Franzetti, Opel Uluslararası Ürün İletişim Direktörü Jean-Philippe Kempf ve Vauxhall İletişim Direktörü Jeremy Townsend katıldı.

Grup bünyesinde yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve Opel markasının İngiltere’deki versiyonu Vauxhall olmak üzere tüm markaları kapsayan elektrikli model atağı ilk etapta Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e modellerini kapsıyor.

Şirketin yeni elektrikli araç vizyonunun paylaşıldığı toplantıda, önümüzdeki beş yıl içerisinde mevcut model gamının yüzde 15’inin yüzde 100 elektrikli versiyonlardan oluşacağı bilgisi de verildi. Ayrıca toplantıda Xavier Peugeot, elektrikli hafif ticari araç gamının son çeyrekte Türkiye’de de satışa sunulmasının planlandığını duyurdu.

İlk olarak haziran ayı ile orta sınıf elektrikli van araçlar, eylül ayından itibaren ise 9 koltuklu minibüs ve midibüs araçlar Avrupa’da sipariş almaya başlayacak.

Hafif ticari araç gamında 50 kWh ve 75 kWh kapasiteli iki farklı pil kullanılıyor. Daha düşük kapasiteli pil tam doluyken 230 km, diğeri ise 330 km. menzil sağlıyor. Piller için hızlı şarj opsiyonu da bulunuyor. Hızlı şarj ile 50 kWh kapasiteli pil 30 dakikada, 75 kWh ise 45 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor. 75 kWh pile sahip aracın boş ağırlığı, dizel kardeşine göre 160 kg. daha ağır.