Skoda’dan yeni performans modeli: Enyaq RS iV

CARMEDYA.COM – Skoda, RS ailesini yeni bir tam elektrikli modelle daha genişletti. Enyaq Coupe RS iV’nin ardından Enyaq RS iV modelini tanıtan Skoda, bu araçta 220 kW güç ve 460 Nm tork üreten iki elektrik motoruna yer verdi.

Dört çeker sürüşe sahip Enyaq RS iV, sadece 0.265 cd sürtünme direnciyle 500 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

RS ürün gamını ikinci tam elektrikli modelle büyüten marka, böylece Enyaq iV’nin en güçlü versiyonunu da sundu. Enyaq RS iV, diğer Enyaq modelleri gibi MEB platformunu kullanıyor. Skoda aynı zamanda RS’in yanı sıra ürün gamında Sportline versiyonu ile sportif tasarım tercih eden müşterilere farklı alternatifler de sunuyor.

Modelin dinamik görünümü, standart olarak sunulan spor süspansiyonlarla, daha büyük 20 veya 21 inç jantlarla tamamlanıyor. Keskin hatlarıyla ilk bakışta bir RS modeli olduğunu belli eden Enyaq RS iV, diğer Enyaq iV modellerinden 20 km/s daha fazla hız ile birlikte maksimum 180 km/s hıza erişebiliyor. Sıfır emisyonlu araç 0-100 km/s hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlıyor. 82 kWh bataryalı model, 135 kW maksimum şarj gücüyle sadece 36 dakikada yüzde 10’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.