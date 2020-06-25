Jeep salgına rağmen 2020’de rekor peşinde!

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, Türkiye’deki premium araç pazarıyla birlikte her iki markanın 5 aylık performansını ve yıl sonu hedeflerini paylaştı.

Her iki markanın, yılın ikinci yarısında yakalayacağı ivmeyle pazar payını artıracağını ifade eden Marka Direktörü Özgür Süslü, özellikle satışa çıkacak yeni Jeep modelleriyle premium sınıfta geniş kitlelere ulaşacaklarını aktardı.

Özgür Süslü – Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü

“Premium pazardan yüzde 10 pay almayı hedefliyoruz”

Alfa Romeo ve Jeep’in yılın ilk beş ayında satışlarını yüzde 40 artırdığını vurgulayan Süslü, “Sene başında pazar tahminimiz 550 bin adetti. Bunun içerisinde 55 bin adetlik premium pazar bekliyorduk. Kendimiz için ise yüzde 130’luk bir büyüme ile 5 bin 500 adet hedef koymuştuk. Amacımız, yüzde 10 pazar payına ulaşarak premium pazarında payımızı 4 puan artırmaktı. Son 3 aydır yaşanan pandemi süreciyle birlikte öngörümüzü, 470 bin adet olarak güncelledik. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kayıpların ardından, bundan sonraki dönemde pazarın canlı olmasını bekliyoruz. Alfa Romeo ve Jeep için yüzde 10 pazar payı hedefimizi koruyoruz. Satış hedefimizi de pazara paralel olarak 4 bin 500 adet olarak güncelledik. Bunu gerçekleştirirsek, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemi döneminde kırmış olacağız” dedi.

Türkiye’de satışa sunulacak yeni model ve motor seçenekleri hakkında bilgiler veren Süslü, “Üretimi Avrupa’ya taşınan Compass, pazarda daha iddialı şekilde yerini alacak. Yeni 1.3 litre Firefly motorlu benzinli otomatik seçeneği ve 1.6 litre dizel motor seçeneğiyle bu sınıftaki yerimizi genişleteceğiz. Bu yıl pazara sunacağımız bir diğer önemli yenilik ise Compass 4xe Plug-in Hibrit olacak” diye konuştu. Temmuz’da Renegade’e yeni bir motor seçeneği daha ekleneceğini de duyuran Özgür Süslü, 1.0 litre hacminde turbo beslemeli yeni nesil Firefly motorlu Renegade’in Jeep ürün gamının en ulaşılabilir modeli olacağı bilgisini verdi.

“Jeep Compass, birisi hibrit üç yeni motor seçeneği ile artık çok daha iddialı olacak”

Özgür Süslü, bu yılın en önemli yeniliğinin Compass olduğunu vurgulayarak, Compass’ın Türkiye pazarının en hızlı büyüyen sınıfı kompakt SUV alanında yer aldığını hatırlattı. Süslü, “Kompakt SUV’lar pazarın yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu pazarın sadece yüzde 6’sı 4×4 modellerden oluşurken, Compass bugüne kadar sadece 4×4 seçeneği ile pazarın belirli kısmındaki müşteriye hitap ediyordu. Pazarın 4×4 kısmında, yüzde 16 pazar payına sahip olmamıza rağmen 4×2 seçeneğinin olmaması potansiyelimizi kısıtlıyordu. Yenilenen ve üretimi Avrupa’ya taşınan Compass, çok daha iddialı bir şekilde pazardaki yerini alacak. Yeni 1.3 Firefly motorlu benzinli otomatik seçeneği ve 1.6 dizel motor seçeneğiyle bu sınıftaki alanımızı bir hayli genişleteceğiz. Bu yıl pazara sunacağımız bir diğer önemli yenilik de, Compass 4xe Plug-in Hibrit olacak. 1.3 litre hacminde yeni nesil turbo Firefly motorun Plug-in Hibrit teknolojisi ile donatıldığı bu modeli, Eylül veya Ekim aylarında pazara sunmayı planlıyoruz. İlk 5 ayda 250 adet Compass satmıştık. Yılın toplamında 1500 adet satış hedefimiz bulunuyor. Compass, önümüzdeki süreçte Renegade ile birlikte en iddialı ve önemli modelimiz haline gelecek” diye konuştu.

Jeep Renegade

“1.0 turbo motorlu Renegade, 189 bin 900 TL satış fiyatıyla geliyor”

Renegade’in yılın ilk 5 ayında 922 adet satışla, sınıfında en çok tercih edilen üçüncü model konumunda bulunduğu bilgisini veren Özgür Süslü, Temmuz ayında modelin ürün gamına yeni bir motor seçeneği dahil olacağını duyurdu. Özgür Süslü, “1.0 litre hacminde turbo beslemeli yeni nesil Firefly motor ile Renegade, 124 gram karbon emisyonu ile çevreye saygılı ve 5.4 litre tüketim değeriyle tasarruflu bir seçenek olacak. Ayrıca, 189 bin 900 TL’lik rekabetçi başlangıç fiyatıyla Jeep ürün gamında en ulaşılabilir model olarak yerini alacak” dedi.

“Yeni Wrangler’a İlgi Büyük”

Yenilenen Wrangler’ın da Türkiye’den önemli bir talep gördüğünün altını çizen Özgür Süslü, “Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunduğumuz, modern ve teknolojik bir SUV olarak dikkatleri çeken Wrangler, tasarım anlamında çizgisini koruyor. Daha çevreci yeni motoru, yeni infotainment sistemi ve yeni güvenlik sitemleri ile çağı yakalarken, esas iddialı olduğu arazi yeteneğini geliştirerek devam ettiriyor. Wrangler modelimizden ilk parti olarak 10 adet getirmiştik. 5 adedini ön sipariş olarak getirdiğimiz araçların tamamı bir hafta içinde satıldı. Temmuz ayında da ilginin süreceğini tahmin ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

“Sadece SUV satarak premium pazarda ilk 3’e girmek istiyoruz”

“İçerisinde bulunduğumuz dönemde, doğanın önemini bir kez daha anladık. İnsanların pandemi nedeniyle evlerine çekilmesiyle, doğa geri döndü. Biz de, Jeep markası olarak doğayı ve macerayı sahiplenen bir markayız. Bundan sonra da, arazi yeteneklerimizden vazgeçmeden çevreye olan etkimizi minimize edeceğimiz modelleri yavaş yavaş tüketicilerle buluşturacağız. 4xe de bunun ilk halkası olacak” diyen Özgür Süslü, açıklamasında Jeep’in gelecek vizyonuyla ilgili hedefler de paylaştı. Süslü, “Son yıllarda dünyada SUV rüzgarı esiyor. 2018’de dünyada 32 milyon SUV satılırken bu rakamın 2022 yılında 40 milyona yaklaşmasını bekliyoruz. Jeep’in gelecek vizyonu, dünyada satılan her 5 SUV’dan birinin Jeep olması. Türkiye’ye baktığımızda ise 2018 yılında 100 bin adet civarında SUV satılırken bu rakamın 2022 yılına kadar 250 bin ila 300 bin bandına büyümesini bekliyoruz. 2022 hedefimiz, her 15 SUV’dan birini satarak 10 bin adede ulaşmak. Bunu yaptığımızda, Türkiye pazarında 10 bin barajını aşan nadir SUV markalarından biri olacağız. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Sadece SUV satarak Türkiye’de premium pazarda ilk 3 oyuncu arasına girmek istiyoruz” dedi.

Alfa Romeo GTAm

“Sadece 500 adet üretilecek Alfa Romeo GTA’dan 1 veya 2 adet getirebiliriz”

Alfa Romeo’nun bu sene 110’uncu yılını kutladığını hatırlatan Özgür Süslü, “110’uncu yılında markayı Türkiye’de yeniden atağa kaldırmak için planlar yaptık. Her ne kadar içerisinde bulunduğumuz dönem bu planları biraz geciktirse de yılın ikinci yarısında çok daha ön planda olacağız. Ürün yeniliklerine baktığımızda; geçtiğimiz Nisan ayında yenilenen Giulia ve Stelvio’yu Türkiye’de satışa sunduk. Eylül ayından itibaren ise Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Verde versiyonlarını satışa sunacağız. Yine Nisan ayında duyurusunu yaptığımız gibi, GTA ve GTAm modellerini 2021 yılında Türkiye yollarıyla buluşturacağız. Nisan ayında dünyaya tanıtılan GTA, Quadrifoglio Verde versiyonu üzerine geliştirilmiş bir model olmasıyla dikkatleri çekiyor. Kelime olarak ‘Hafifletilmiş Grantourismo’ anlamına geliyor. 100 kilogram daha hafif ve 30 HP daha güçlü. Sınıfının en iyi güç ağırlık rasyosuna (2,82 kg/HP) sahip olan Alfa Romeo GTA, 0-100 km’yi 3.6 saniyede kat ediyor. İyileştirilmiş aerodinamisi sayesinde çok iyi bir yol tutuşu sağlıyor. GTA’nın üretimi, 500 adetle sınırlı olacak. Şu anda dünya çapında talep toplama aşaması devam ediyor. 2021 yılında, ülkemize 1 veya 2 adet getirebiliriz” dedi.