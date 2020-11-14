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Toyota’da üst düzey atama

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Bayi Yönetimi Direktörlüğü görevine Caner Yüksel getirildi.

Otomotiv sektöründeki mesleki kariyerine, 2006 yılında Bölge Yöneticisi olarak başlayan Yüksel, bayi yönetimi, “0” ve 2. el araç perakende ve filo satış alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yaklaşık 9 yıl boyunca Bayi Satış Saha Yönetimi, Filo ve Özel Satışlar operasyonlarında tecrübe kazanan Caner Yüksel, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı.

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan, Toyota’nın yeni Bayi Yönetimi Direktörü Yüksel, evli ve iki çocuk babası.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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