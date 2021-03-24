Buradasınız
Home > Güncel > Avrupa otomotiv pazarında daralma sürüyor

Avrupa otomotiv pazarında daralma sürüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD’nin paylaştığı verilere göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Şubat ayında %17, otomobil pazarı ise %20,3 daralırken hafif ticari araç pazarı %2,5 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2021 Şubat ayında %17 azaldı ve 1.032.427 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1.243.801 adet toplam satış gerçekleşmişti. 

Otomobil pazarı 2021 Şubat ayında 2020 Şubat ayına göre %20,3 azaldı ve toplam 850.170 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Şubat ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1.066.172 adetti. 

Hafif ticari araç pazarı 2021 Şubat ayında %2,5 artış gösterdi ve 153.195 adede ulaştı. 2020 Şubat ayında 149.519 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 yılında %20,1, otomobil pazarı %23,1 ve hafif ticari araç pazarı %2 azaldı. 

• Otomotiv pazarı 2021 yılında %20,1 azaldı ve 2.049.322 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 2.565.686 adet toplam satış gerçekleşmişti. 

• Otomobil pazarı 2021 Ocak-Şubat döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre %23,1 azaldı ve toplam 1.693.059 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 2.200.957 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında %2 azaldı ve 298.087 adede düştü. 2020 yılında ise 304.068 adet satış gerçekleşmişti. 

• 2021 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre %38,2 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %34,1 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %51 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %53,6 ile Portekiz, %34,8 ile İspanya ve %32,9 ile Litvanya’da yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %11 ile İrlanda, %8,6 ile İsveç ve %2,9 ile Polonya oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılının ilk iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %42,7 ile Portekiz, %41,1 ile İspanya ve %35,9 ile Litvanya’da yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %16,1 ile İsveç ve %2,4 ile Norveç oldu.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %59 ile Portekiz, %47,5 ile Litvanya, %38,4 ile İspanya’da görüldü. Geçen yılın Şubat ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %5,3 ile İsveç, %4,9 ile İrlanda ve %3,3 ile Norveç oldu. 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %47,1 ile Portekiz, %46,5 ile Litvanya, %44,6 ile İspanya’da görüldü. Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %12,8 ile İsveç ve %5,4 ile Norveç oldu. 

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 26,4 ile İzlanda, %22,2 ile Bulgaristan ve %17,8 ile Portekiz’de yaşandı. 2021 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %50,9 ile İrlanda, %39,6 ile Litvanya ve %24,3 ile Polonya oldu. 

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %30,1 ile İzlanda, %24 ile İspanya, %19,1 ile Slovakya’da görüldü. Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %60,3 ile İsveç, %14,8 ile Polonya ve %12,4 ile Yunanistan oldu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    “Genç Nüfusa Yaşlı Araç Parkı”

    Mercedes-Benz 2021’de elektrikli araçlar ve dijital dönüşüme odaklanacak

    Yukarı