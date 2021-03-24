Avrupa otomotiv pazarında daralma sürüyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD’nin paylaştığı verilere göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Şubat ayında %17, otomobil pazarı ise %20,3 daralırken hafif ticari araç pazarı %2,5 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2021 Şubat ayında %17 azaldı ve 1.032.427 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1.243.801 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Şubat ayında 2020 Şubat ayına göre %20,3 azaldı ve toplam 850.170 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Şubat ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1.066.172 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Şubat ayında %2,5 artış gösterdi ve 153.195 adede ulaştı. 2020 Şubat ayında 149.519 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 yılında %20,1, otomobil pazarı %23,1 ve hafif ticari araç pazarı %2 azaldı.

• Otomotiv pazarı 2021 yılında %20,1 azaldı ve 2.049.322 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 2.565.686 adet toplam satış gerçekleşmişti.

• Otomobil pazarı 2021 Ocak-Şubat döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre %23,1 azaldı ve toplam 1.693.059 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 2.200.957 adetti.

• Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında %2 azaldı ve 298.087 adede düştü. 2020 yılında ise 304.068 adet satış gerçekleşmişti.

• 2021 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre %38,2 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %34,1 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %51 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %53,6 ile Portekiz, %34,8 ile İspanya ve %32,9 ile Litvanya’da yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %11 ile İrlanda, %8,6 ile İsveç ve %2,9 ile Polonya oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılının ilk iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %42,7 ile Portekiz, %41,1 ile İspanya ve %35,9 ile Litvanya’da yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %16,1 ile İsveç ve %2,4 ile Norveç oldu.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %59 ile Portekiz, %47,5 ile Litvanya, %38,4 ile İspanya’da görüldü. Geçen yılın Şubat ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %5,3 ile İsveç, %4,9 ile İrlanda ve %3,3 ile Norveç oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %47,1 ile Portekiz, %46,5 ile Litvanya, %44,6 ile İspanya’da görüldü. Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %12,8 ile İsveç ve %5,4 ile Norveç oldu.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 26,4 ile İzlanda, %22,2 ile Bulgaristan ve %17,8 ile Portekiz’de yaşandı. 2021 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %50,9 ile İrlanda, %39,6 ile Litvanya ve %24,3 ile Polonya oldu.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %30,1 ile İzlanda, %24 ile İspanya, %19,1 ile Slovakya’da görüldü. Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %60,3 ile İsveç, %14,8 ile Polonya ve %12,4 ile Yunanistan oldu.