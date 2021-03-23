Toyota Aygo X Prologue’un lastikleri Goodyear’dan

CARMEDYA.COM – Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.

Toyota’nın gelecek yıllarda A segmentindeki vizyonunu temsil edecek bu küçük crossover modeli, Toyota ile Goodyear arasında 2003 yılından bu yana yenilikçi konsept projelerde süren bir dizi iş birliğinin son halkasını oluşturuyor.

Goodyear EMEA Bölgesi OE Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, Toyota iş birliği ile ilgili şöyle konuştu: “Goodyear olarak mobilitenin geleceğini şekillendiren öncü markalarla ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz. Toyota ile konsept araçlar konusunda 18 yıla yakın zamandır iş birliği yapan bir şirket olarak, şirketin A segmentinin geleceğine ilişkin vizyonunu destekleyen özel tasarım bir lastik daha sunduğumuz için mutluyuz.”

Toyota Avrupa Tasarım ve Geliştirme Departmanı Tasarım Direktörü Lance Scott ise konuyla ilgili olarak; “Son konsept aracımızın lastikleri için daha önce olduğu gibi Goodyear tasarım ekibiyle yaratıcı bir işbirliğine girdik. Dinamik diş deseni ve yüksek teknoloji yanak ayrıntıları, Aygo X Prologue’un ruhunu tam anlamıyla yansıtırken, bu tasarım için hedeflediğimiz görünüş ve dinamik ileri harekete katkı sağlıyor” dedi.