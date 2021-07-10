Motul ve Peugeot motosiklet yağları için anlaştı

CARMEDYA.COM – Motul ve Peugeot Motocycles, Motul yağlarının kullanımı için dünya genelinde geçerli özel bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Peugeot markalı motosikletler, ilk dolumlar ve servis dolumları için motor, şanzıman ve dişli yağlarının yanı sıra fren hidroliği olarak Motul ürünleri kullanacak.

Peugeot motosikletleri, bu kapsamlı anlaşmanın ardından iki ve dört zamanlı Motul motor yağları ile satışa sunulacak.

Ortaklığı duyuran Motul’ün İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Olivier Montange şunları söyledi: “Gerek şehir içinde gerek kırsalda onlarca yıldır insanlara özgürlük getiren bir marka olan Peugeot Motocycles ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Peugeot, aynı miras, yenilik, teknoloji ve kalite değerlerini bizimle paylaşan bir marka. Verimlilik ve gelişim için, pazar lideri bir motosiklet markası ile işbirliği yapmak gerçekten heyecan verici bir fırsat.”

Peugeot Motocycles Satış, Pazarlama ve İletişim Direktörü Matthieu Brinon şunları ekledi: “Peugeot Motocycles’ta kentsel mobilite inovasyonunda uzun ve zengin bir geçmişe sahibiz. Ürünlerimiz özgürlük ve sürüş hissi için tasarlandı. Ancak şehir içi sürüşün motosikletler için zorlu olabileceğini biliyoruz, bu nedenle müşterilerimizin beklediği performans ve güvenilirliği sağlamamıza yardımcı olabilecek, aynı zamanda mirasımızı, vizyonumuzu ve yenilik tutkumuzu paylaşan bir ortak istedik.”

Motul’ün duman ve tortu önleyici özelliklere sahip yenilikçi iki ve dört zamanlı motosiklet yağları, sorunsuz, kesintisiz ve güvenilir dur-kalk şehir içi sürüşü sağlamak için laboratuvar ortamında ve gerçek dünyada test edildi.