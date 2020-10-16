Nissan’dan meme kanserine farkındalık çağrısı

CARMEDYA.COM – Nissan Türkiye, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, genel merkez ve bayi çalışanları arasında meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ve Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy’un çalışanlarla bir araya geldiği etkinlikte, meme kanseri hakkında önemli bilgiler verildi, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ve Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy kendi deneyimlerinden yola çıkarak meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Düzenli kontrollerin önemine vurgu yapan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman; ’’Sekiz kadından biri meme kanserine yakalanırken erkeklerde de beş kişiden biri prostat kanserine yakalanıyor. Erken teşhis sayesinde kanser korkulacak bir hastalık olmaktan çıkıyor.” dedi. Usta oyuncu Işıl Yücesoy ise hastalığı atlatmada moral ve motivasyonun önemine dikkat çekerken, bu hastalığı yenmek için en iyi ilacın kendimize inanmak olduğunu dile getirdi.



Nissan Türkiye, gerçekleştirdiği etkinlik ile “erken teşhis hayat kurtarır” diyerek, konuyla ilgili farkındalık seviyesini arttırmanın önemine bir kez daha vurgu yapmış oldu.