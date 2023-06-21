MG4 Türkiye’de satışa sunulduğu ilk ayda podyuma çıktı

CARMEDYA.COM – MG4, henüz ilk ayında gerçekleştirdiği satış performansıyla Türkiye’de en çok satılan 3’üncü elektrikli otomobil oldu.

Yılın ilk dört aylık döneminde ise Batı Avrupa’da 26 bin 400 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren MG, yüzde 4,9’luk pazar payı ile ilk 5 marka arasında yerini aldı.

Markanın Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye’de iki versiyon ile satışa sunulan elektrikli modelin 51 kWsa bataryaya sahip Comfort versiyonu 492 km şehir içi menzil sunarken 64 kWsa batarya ile sunulan 204 PS gücünde bir elektrikli motor ile donatılan Luxury versiyonunda şehir içi menzil 577 km’ye ulaşıyor. Arkadan itişli modelin yenilikçi platformu tamamen elektrikli bir mimari ile tasarlandı. MG’nin elektriklinin geleceği olarak görülen yeni nesil platform sayesinde marka, yeni ürünler için tasarlanacak platform maliyetini de ortadan kaldırıyor.

Modüler Ölçeklenebilir Platform olarak isimlendirilen yeni nesil akıllı mimarisi ile MG4 Electric, sahip olduğu platform sayesinde arkadan itişli ve yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sağlarken; bataryanın konumu ile otomobilde ideal ön ve arka ağırlık dağılımı oluşuyor ve yüzde 50-50 ağırlık dağılımı ortaya çıkıyor. Tüm bu özelliklere ek olarak yarı otonom sürüşe imkan tanıyan MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri’ne dahil güçlü güvenlik önlemleri ve üretiminde kullanılan sağlam malzemelerin etkisi ile model, zorlu Euro NCAP teslerinden tam puan olan 5 yıldız kazandı. C sınıfı bir otomobil olan MG4 Electric, sınıfının üstünde boyutları ile sürücü ve yolculara geniş ve konforlu bir iç mekan sunuyor.

2021 yılında Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye’de temsil etmeye başladığı MG, geçtiğimiz yılı Türkiye’deki İngiliz otomobil markaları arasında lider olarak tamamlamış ve bir önceki yıla göre satışlarını 3.5 katına çıkarmıştı. Ürün yelpazesini genişleterek büyümeye devam eden MG, 2023 yılının yalnızca ilk beş ayında 2022 yılındaki toplam satışlarını yüzde 74 artırdı. Marka, ‘Şarj Edilebilir Hibrit’ segmentinde 2023 yılının ilk beş ayını ikinci tamamlayan E-HS modelinin dahil olduğu geniş ürün gamına, Avrupa’da yüksek satış başarısı yakalayan elektrikli iki yeni model ekledi. ZS EV ve MG4 Electric kısa süre önce pazara sunulmuş olmalarına rağmen elde ettikleri pazar payı ile dikkatleri üzerlerine çektiler. Yılın ilk beş ayında 678 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren MG, elektrikli otomobil satış adetleri en yüksek 5’inci marka olarak haziran ayına giriş yaptı. Türkiye’nin mayıs ayında en çok satılan 3’üncü elektrikli otomobili ise MG4 Electric oldu. MG4 Electric, henüz lansman ayında markanın Türkiye’de bugüne kadar bir ay içinde en çok satan elektrikli modeli oldu. Haziran ayında da MG4 Electric hemen teslim avantajıyla sunulmaya devam ediliyor. Doğan Trend Otomotiv, MG4 Electric için sunduğu 7 yıl araç ve batarya garantisinin yanında Valueguard Değer Koruma Programı ile modelin ikinci el değerini de güvence altına alıyor.