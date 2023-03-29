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2Plan’dan Klasik Araç Müzayedesi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – İkinci el otomotiv sektörüne farklı bir yaklaşım getiren 2plan, Klasik Araç Müzayedesi gerçekleştirdi.

2plan tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan benzersiz “Terminal” konseptinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen müzayedede kıyasıya bir rekabet yaşandı. 1 saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri yaklaşık 10 milyon TL’yi bulan klasik araçlar yeni sahipleri ile buluştu.

Yaklaşık 200’den fazla klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede, 1953-1999 model yılı arasında değişen toplam 26 klasik araç satışa çıktı. Müzayede kapsamında 1956 model Chevrolet Corvette 2,5 milyon TL’den, 1964 model Mercedes-Benz SL 230 2,5 milyon TL’den, 1982 model Alfa Romeo Spider 1 milyon 100 bin TL’den, 1973 model Jaguar E-TYPE ise 3 milyon 650 bin TL’den alıcı buldu.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Otomotiv merkezi olarak konumlandırdığımız 2plan Terminal’de açık artırma konseptlerine bir yenisini daha ekledik. Müzayedede kıyasıya bir rekabet vardı. Özellikle son kullanıcıların yoğun talep göstermesi bizi mutlu etti. Yenilikçi açık artırma sistemlerine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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