Subaru’nun elektriklisi Solterra’nın Türkiye satış fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Subaru’nun yeni nesil SUV modeli Solterra, Türkiye’de satışa sunulan ilk tamamen elektrikli Japon otomobili oldu.

Subaru’nun ilk tamamen elektrikli modeli Solterra, dünya ile aynı anda Türkiye’de tanıtıldı.

Subaru Solterra’nın basın lansmanı Subaru Corporation Avrupa İş Birimi Genel Müdürü ve Subaru Europe Başkanı ve CEO’su Takeshi Kubota, Subaru Avrupa Satış ve Pazarlama Genel Müdürü David Dello Stritto ve Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle’nin katılımıyla gerçekleşti.

Subaru Avrupa Satış ve Pazarlama Genel Müdürü David Dello Stritto

Baştan aşağı tamamen yeni tasarlanan ve elektrikli otomobillere özgü yeni e-Subaru Global Platform üzerinde inşa edilen Solterra, markanın AWD (Sürekli Dört Çeker) geleneğini sürdürüyor. Solterra, 160 kW gücündeki elektrik motoru ve 466 km’ye varan sürüş menzili, 150 kW’lık DC şarj gücü ve 71.4 kWs’lik batarya kapasitesi ile temmuz ayı itibariyle 1 milyon 665 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Sürekli Dört Çeker (AWD) özelliğiyle Subaru’nun güvenlik felsefesinin temelini her türlü yol koşulunda dengeli ve konforu sürüş oluşturuyor. Solterra’nın ön ve arka akslarına yerleştirilmiş dual motoru sayesinde AWD sürüş keyfi bir üst seviyeye ulaşıyor. Ayrıca, X-MODE ve yeni Grip Control özelliği bir elektrikli otomobil için beklentilerin ötesinde arazi performansı sağlıyor. Solterra’nın yerden yüksekliği ise 210 mm.

Model, Türkiye’de üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. e-Xtreme versiyonu 1 milyon 665 bin 900 TL, e-Xclusive versiyonu 1 milyon 749 bin 500 TL ve en üst versiyon olan e-Xcellent versiyonu 1 milyon 849 bin 500 fiyat ile müşterilerle buluşacak.

Subaru Corporation Avrupa İş Birimi Genel Müdürü ve Subaru Europe Başkanı ve CEO’su Takeshi Kubota

Basın lansmanında konuşan Subaru Corporation Avrupa İş Birimi Genel Müdürü ve Subaru Europe Başkanı ve CEO’su Takeshi Kubota şunları söyledi: “Son iki yıl hepimiz için zorlu geçti. Pandemi sadece özel hayatımızı etkilemekle kalmayıp, parça ve yarı iletkenlerin zamanında tedarikini etkilemeye devam etti ve dolayısıyla üretim kapasitemizi sınırladı. Sıkı CO2 düzenlemelerine uyma baskısı, birçok Subaru pazarını ürün gamını azaltmaya ve bazı ülkelerde neredeyse yalnızca elektrikli modellere odaklanmaya zorladı. Türkiye’de de durumun böyle olduğunun farkındayım. Ancak bu zorluklara rağmen, Subaru Corporation müşterilerine hizmet etmeye sadık ve kararlı olduğunu ve geleceğe bakmaya devam edeceğini ifade etmek isterim. En gelişmiş, çevreye duyarlı teknolojiyi içeren yeni modellerle güçlü, yenilikçi bir marka oluşturma sürecindeyiz. Subaru’nun ilk yüzde 100 elektrikli modeli Solterra ülkenize geliyor. Bu ürün ortağımızla ortaklaşa geliştirildi ve yüzde 100 bir Subaru ürünü olmaya devam ediyor. Mühendislerimiz bu aracı bizim felsefemize dayanarak tasarladı ve geliştirdi; bu nedenle, Solterra’nın sonsuz Subaruness (Subaru olma), yani Subaru güvenliği, geleneksel AWD özelliği, dayanıklılık ve gelişmiş BEV performansını sağladığını hissedebileceğinizden eminiz.”

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle

Türkiye’de yüzde 100 elektrikli araç satışa sunan ilk Japon markası olmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle “Solterra, ürün gamındaki başka bir modelden dönüştürülmemiş elektrikli bir araç olarak doğmuş tamamen yeni bir model. Solterra ile ilgili vurgulayabileceğimiz en önemli nokta Subaru’yu Subaru yapan özelliklerin tamamının bu araçta bulunuyor olması. Subaru, müşterilerine sunduğu yüzde 100 elektrikli bir araç da sahip olduğu farklılıkların arkasında duruyor ve marka DNA’sını koruyor” dedi.

Yeni Solterra’nn bataryasına da değinen Karagülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Subaru Solterra aynı diğer Subaru modelleri gibi son derece dengeli ve güvenli bir otomobil. %100 elektrikli Solterra’nın bataryasının aracın altında konumlanması ve iki adet elektrikli motorun ön ve arkada yer alması Subaru’ya özgü klasik denge unsurunu sağlıyor. Güvenlik dediğimizde batarya güvenliğinden de bahsetmek isterim. Solterra’nın bataryasının konumu ve güçlü çerçevesi yangına ve olası diğer tehlikelere karşı yüksek koruma sunuyor. Batarya güvenli olmasının yanında çok da uzun ömürlü. Subaru mühendisleri bataryanın 10 yıl sonra kapasitesini %90 oranında koruyacağını ifade ediyorlar.”

Halil Karagülle ayrıca, mevcut Subaru müşterilerinin alışkın oldukları markaya özgü özellikleri yeni modelde eksiksiz olarak bulacaklarını ifade etti: “Subaru müşterilerinin bir otomobilden beklentilerini başta güvenlik olmak üzere, arazi yetenekleri, sürekli dört çeker, kullanıcı dostu olmak, sağlamlık, güç ve özgün tasarım olarak sayabiliriz. Müşterilerimiz tüm bu özelliklerin standart donanım olarak sunulmasına alışkın ve bundan da çok memnun. Solterra’da tüm bu özellikler yine en alt versiyondan itibaren standart olarak sunuluyor.”

Dış Tasarım

Solterra’nın dış tasarımında öne çıkan özellikler arasında aracın ön bölümünde Subaru markasını simgeleyen elektrikli araçlara özgü kapalı altıgen ön panjur, ön camla ve panoramik tavanla kombine edilmiş yeni ön kaput tasarımı ve rüzgar direnç katsayısını düşüren aerodinamik ön tampon hava kanalları yer alıyor. Solterra 0,28cD değerindeki rüzgar direnç katsayısı ile rekabetçi bir konuma sahip.

Yan bölümde düşük ağırlık merkezli yatay eksenli çizgiler, AWD imajını yansıtan güçlü çamurluklar öne çıkarken; arkada aydınlatma grubu üstüne entegre edilmiş özel tasarlanmış yeni bagaj üstü spoiler, güçlü bir duruş sağlayan büyük bir arka alt difüzör yer alıyor. Arka camın üzerinde, rüzgar direnç katsayısını düşürerek sportif bir duruş sağlayan iki kanatlı büyük bir spoiler daha yer alıyor. Arka LED aydınlatma grubu C şeklindeki yapısıyla Subaru kimliğine dikkat çekiyor.

Solterra ile Subaru’da ilk kez alüminyum alaşımlı 20 inçlik jantlar kullandı.

İç Tasarım

Uzun menzil sağlayacak yüksek kapasiteli bataryanın yerleşimi için gerekli olan uzun aks mesafesi sayesinde çok geniş bir kabin yapısı sağlanırken, arka kısımda şaft tüneli bulunmaması sayesinde arka koltukta seyahat eden yolcuların konforu artıyor.

Toplam uzunluğu 4,690 m, genişliği 1,860 m ve yüksekliği 1,650 m olan Solterra, Subaru XV modelinden 205 mm daha uzun, 600 mm daha geniş ve 35 mm daha yüksek. Forester’dan ise 500 mm daha uzun, 45 mm daha geniş ve 80 mm daha alçak. Solterra’nın aks mesafesi ise Subaru XV ve Forester modellerinden 180 mm daha uzun.

Kullanımı son derece ergonomik, modern tasarımlı, iki ayrı katmandan oluşan orta konsolun üst katında akıllı vites ünitesi ve elektronik kontroller yer alırken, alt katında çok yönlü bir saklama alanı bulunuyor. Araçta torpido gözü ise yer almıyor.

Ekranlar ve kumanda panelleri

Güvenli sürüş için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri, ergonomik şekilde konumlandırılmış bilgi ekranları ve yüksek görünürlüğe sahip çok fonksiyonlu multimedya ekranı aracılığıyla erişilebilir kılıyor.

Ön tarafta, direksiyonun üstünde konumlanmış sürücünün gözünü yoldan ayırmadan sürüşünü sağlayan yeni nesil modüler kokpit dizaynına sahip 7 inçlik dijital gösterge paneli sürüş keyfini ve güvenliğini üst boyutlara taşıyor. Yansıma önleme, parlama önleme ve ışık kontrol sensörüne sahip, vizöre gereksinim duymayan LCD ekran hızlı tepkime süresine sahip ve sürüş ile ilgili tüm gerekli bilgiler tek bir göstergede toplanmış. Direksiyon simidinin üzerinde ve göz hizasındaki konumu sayesinde sürücünün yola odaklanmasını sağlıyor.

Yüksek çözünürlüğe sahip 12.3 inç çok fonksiyonlu multimedya ekranı, minimum yansımayla rahat okuma imkânı sağlayacak şekilde tasarlandı. Ekran, kabin içindeki geniş alan hissiyatını daha da güçlendirecek şekilde dikkatlice konumlandırıldı.

Kullanıcı dostu 12.3 inç multimedya ekran Apple Car Play ve Android Auto ile uyumlu. Apple Car Play uygulaması kablosuz çalışabiliyor. Ayrıca, ön yolcular için 2 adet USB-C girişi, 1 adet USB girişine, arka yolcular için ise 2 adet USB-C girişine sahip.

Apple modellerinde telefonlarında (I-Phone 8 ve üzeri) 7.5w, yeni nesil Android modellerinde ise 5w şarj gücüne sahip kablosuz şarj ünitesi sayesinde şarj için kablo kullanımını ortadan kaldırılıyor.

Solterra’da ayrıca Türkçe olarak kendi navigasyon sistemi de yer alıyor. Türkçe navigasyon ve sesli komut sistemi son derece başarılı bir şekilde çalışıyor.

Harman/kardon® Audio ses sistemine sahip Solterra’da tüm hoparlörler özel olarak geliştirildi. Araçta mükemmel bir ses sistemi sağlayan 10 Hoparlör ve bir adet Subwoofer bulunuyor.

Bagaj

Subaru Solterra’nın 441 lt’lik hacme sahip bagajı iki katlı zemin yapısı sayesinde 71 mm yükseltilebiliyor. Bagajı zemini altında yer alan şarj kablolarını saklamak için kullanılan 10 lt’lik ek bir bölme de bulunuyor. Arka koltukların 60/40 oranında yatmasıyla ise oldukça geniş bir taşıma alanı elde ediliyor.

Solterra’nın tüm versiyonlarında standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağı 64°’ye kadar açılabiliyor. Açılış hızı 4.6 saniye, kapanış hızı ise 3,8 saniye olan bagaj kapağının yüksekliği alçak tavanlı kapalı otoparklar için istenilen seviyede ayarlanabiliyor.

Dijital Dikiz Aynası

Subaru Solterra’nın arkasında yer alan 2 adet geri görüş kamera görüntüsünün dikiz aynasına yansıtılmasıyla net ve canlı bir görüntü alınması sağlanıyor. Kameraların yatay ve dikey açıları dijital olarak ayarlanabiliyor.

Aynı zamanda otomatik karartmalı özelliğine de sahip olan dijital dikiz aynası, özellikle arka bagaj perdesinin kaldırılmasıyla tavana kadar yükleme yapıldığı durumlarda sürücüye arka görüntüyü net olarak yansıtarak güvenli bir sürüş imkanı sunuyor.

Çevreye duyarlı materyaller

Solterra’nın kabininin içinde kullanılan materyaller de markanın çevre hassasiyetini yansıtıyor. Vegan materyal kullanılmış yüksek kaliteli deri koltuklar ve kumaş kaplama ön konsol elektrikli araçlara özgü hassasiyeti yansıtıyor.

Solterra’nın son derece kolay bir kullanıma ve çok şık bir tasarıma sahip akıllı vites ünitesi, sadece bir dokunuş ve basit hareketlerle kontrol edilebiliyor. Kontak kapatıldığı zaman sistem otomatik olarak park konumuna geçiyor. Akıllı vites ünitesi çevresinde yer alan ergonomik tasarlanmış kumandaların kullanımı da rahat.

Sürüş ve performans

Bir otomobili elektrik gücüyle beslemek yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Solterra’nın ön ve arka akslarındaki dual motorlar ve aracın şasisine entegre yüksek kapasiteli kompakt batarya ile yüksek dayanıklılık sağlayan Yeni e-Subaru Global Platform başarılı bir yol tutuşu sağlıyor.

Solterra, elektrikli araçlara özgü hızlı ivmelenme özelliği ile benzinli modellere kıyasla çok daha kısa güç pedalı tepkisine sahip. Aracın 0-100 km/s hızlanma değeri 6.9 saniye…

Yeni e-Subaru Global Platform

Solterra, elektrikli bir aracın performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla elektrikli otomobillere özel olarak tasarlanmış yepyeni bir platform üzerine inşa edildi. Yeni platform bir önceki Subaru Global Patform’a göre yüzde 200 oranında daha güçlü yanal rijiditeye ve %120 daha sağlam gövde yapısına sahip.

Kabin zemininin altına yerleştirilen yüksek kapasiteli batarya, yol tutusunu iyileştirecek şekilde aracın ağırlık merkezini düşürürken kabin hacmini artıracak şekilde yerden tasarruf sağlayan verimli bir yerleşim düzeni sağlıyor.

Aracın düşük ağırlık merkezinden yararlanan tasarımı önemli ölçüde geliştirilmiş dinamik bir performans sağlıyor. Yüksek kapasiteli bataryanın verimli yerleşimi ve etkili sıcaklık yönetimi ile uzun seyir mesafesi sağlanıyor.

Olumsuz dış etkenlere karşı dayanıklı bataryanın kapasitesini artırmak için yerleşim alanı maksimize edilmiş. Batarya zeminin altına düz yerleştirilerek, düşük ağırlık merkezi ve son derece verimli bir düzen elde edilmiş.

Solterra’nın bataryası ile gövde çerçevesi arasındaki bağlantı güçlendirilerek araç genelinde yüksek burulma ve bükülme sertliği ve en kötü senaryolar dikkate alınarak üstün çarpışma güvenliği tasarımı elde edilmiş. Aracın BEV özellikleri için ideal şasisinin düşük ağırlık merkezi ve ağırlığın merkezi olarak konumlandırılması sayesinde mükemmel yol tutuşu sağlanmış.

Yüksek güvenlikli ve ieri teknolojiye sahip batarya

Solterra, yaklaşma, uzaklaşma ve kırılma açıları hesaplanarak gövdeyi ve bataryayı koruyacak şekilde tasarlandı. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni geliştirilen yüksek kapasiteli bir batarya benimsendi. Bu, rakipler arasında daha iyi seviyede seyir menzili sağlıyor.

Batarya sistemini ideal sıcaklıkta tutarken yüksek güçlerde bile sabit bir batarya çıkışı sağlamak için su soğutmalı bir sıcaklık ayarlama sistemi benimsenmiş. 71.4 kWs gücündeki lityum iyon batarya 466 km’ye kadar menzil sağlıyor.

Subaru Solterra’da yer alan batarya 10 yıl sonra %90 oranında verimlilik sunmaya devam edecek şekilde geliştirildi. Bataryanın yapısı ve şarj kontrolü sayesinde bataryanın bozulması önleniyor ve oldukça uzun bir kullanım ömrü sunuluyor.

Verimli bir performans sağlamak için batarya ısısı su bazlı bir soğutma sistemi tarafından kontrol ediliyor. Düşük sıcaklıklarda bataryanın şarj olma süresi önemli ölçüde uzarken, Subaru Solterra’da bulunan batarya ısıtma sistemi sayesinde bu süre kısaltılmış. Düşük sıcaklıktaki bir ortamda batarya hücresinin sıcaklığı artırılarak istikrarlı bir şarj hızı elde edilmiş. Böylece düşük sıcaklıktaki ortamlarda şarj sürelerinin azaltılmasına yardımcı olunmuş.

Güç kaynağı: Elektrikli motorlar

Solterra’da ön ve arka akslar, güç ve hızlı tepki ile doğrusal hızlanma sağlayacak şekilde anında tork sunan her biri 80 kW güce sahip biri önde diğeri arkada yer alan 2 adet elektrik motora sahip. Motorların düşük hızlardan, mükemmel tepkiyle maksimum tork üretme yeteneği sayesinde güçlü hızlanma ve çok iyi bir yol tutuşu sağlanıyor. Toplam 160 kW (218 PS) güç ve 338 Nm maksimum tork sunan dual motor 6.9 saniye hızlanma değerine sahip.

Solterra’da, ön ve arka süspansiyonların ön alt kolların ve diğer bileşenlerin geometrisi optimize edilerek, elektrikli otomobillere özgü yüksek hızlanmalardaki patinaj ve önden kalkma eğilimi giderilmiş. Çift salıncaklı Mc Pherson tipi süspansiyon vibrasyonu düşürerek sesi azaltıyor ve daha konforlu bir sürüş sağlıyor.

Şarj Etme

Uzatılmış menzil ve dünyanın her bölgesindeki farklı şarj cihazlarıyla uyumlu yüksek güç çıkısı Solterra’nın etkinliğini artırıyor. Solterra’nın maksimum DC şarj gücü 150 kW, AC şarj gücü ise 7 kW. Sol ön çamurluk üzerinde Tip 2 ve CCS2 şarj girişleri yer alıyor. Solterra’da Mod 2 ve Mod 3 olmak üzere iki adet AC şarj kablosu ücretsiz olarak sunuluyor.

150 kW kapasiteli DC hızlı şarj, bataryayı 30 dakikada %80*2 kapasiteye ulaştırırken, batarya ısıtıcıları sayesinde soğuk hava koşullarında da kısa şarj süresi ve istikrarlı güç sağlanıyor. AC şarj ile ise %100 kapasiteye 9.5 saatte*2 ulaşılıyor.

71.4 kWs kapasiteli batarya ile Solterra’nın sürüş menzili 466 km’ye*1 kadar ulaşabiliyor. Aracın enerji tüketimi ise 16.0 kWs/km.

S Pedal Rejenerasyon Modu

S Pedal özelliği, güç pedalı ile dinamik hızlanma ve yavaşlama kontrolü sağlıyor. S pedal tuşuna basılarak sistem devreye alındığında yavaşlama fren pedalına basmadan sadece güç pedalı ile kontrol edilebiliyor. Bu sayede fren pedalına daha az basarak, sürüş yorgunluğu minimize edilebiliyor ve zaman kazanılıyor. Bu özellik yoğun trafikte, yokuş aşağı eğimli yollarda veya arazi koşullarında sürüş menzilinin korunmasına ve hatta artmasına bile katkıda bulunabiliyor. Bu özellik ayrıca fren balatasının ömrünü uzatıyor.

S Pedal fonksiyonu dışında sürücü, ellerini direksiyon simidinden kaldırmadan, direksiyon üzerindeki kulakçıklarla ayrıca hafif rejenerasyon kademelerini 4 seviyeli olarak seçebiliyor.

Solterra’da sürüş özellikleri kullanıcının isteklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Power modu seçildiğinde sürücünün elektrikli otomobillere özgü gücü ve hızlanma keyfi artıyor. Eco modu ise daha az güç tüketimi ve ekonomik menzil kullanımı sağlıyor.

X-Mode

Subaru AWD teknolojisi ve tecrübesi %100 elektrikli bir otomobilde korunmuş. Ön ve arkada yer alan dual motorların işlevleri sayesinde, güç ve fren dağılımının her bir tekerleğin yol tutuşu korunarak sürekli ve optimum şekilde çalışması sağlanıyor. Yol koşullarına bağlı olarak, en yüksek verimi sunacak şekilde tasarlanan sistem, ıslak veya kaygan yüzeylerde de dengeli çekiş sağlıyor.

X-Mode, Solterra’nın bozuk zeminli yollarda üstün sürüş performansı sunabilmesi için, derin kar veya çamur da dahil olmak üzere en zorlu yol koşullarında dahi sorunsuzca yoluna devam etmesini sağlıyor.

Çift fonksiyonlu X-Mode özelliği, 20 km/s hıza kadar ön ve arka aks üzerine yerleştirilmiş elektrikli motorların ürettiği güç ve torku kontrol ediyor, arazi koşullarında hangi tekerleğe ne kadar güç vereceğine kendisi karar veriyor. Bu özellik ayrıca yokuş inişini ve kalkış desteği özelliğini destekliyor.

Solterra’da X-Mode’a yeni eklenen Grip Control özelliği, bozuk arazide eğim inerken ve çıkarken sabit hızı koruyor ve sürücünün yalnızca direksiyona konsantre olmasını sağlıyor. 5 ayrı kademede hızı ayarlanabilen grip kontrol özelliği sayesinde bozuk satıhlı zeminlerde sürüş esnasında sabit hız korunarak sürücünün sürüş hakimiyeti artırılıyor.

Güvenlik

Subaru, 50 yılı aşkın süredir gelişmiş güvenlik sistemlerini sürekli test ederek ekstra yol kat ediyor. Solterra, Subaru Safety Sense gibi yenilikçi çarpışma önleyici ve kazadan kaçınmayı sağlayan sistemlerden oluşan eksiksiz bir güvenlik paketinin yanı sıra, bataryayı da korumak için özel olarak tasarlanmış, şimdiye kadar ki en sağlam Subaru platformu olan e-Subaru Global Platform’a sahip. Subaru çok yönlü güvenliği sayesinde, “sıfır kaza” hedefine her geçen gün daha da yaklaşıyor.

Solterra’da bulunan Subaru Safety Sense sistemi geniş açılı, yüksek çözünürlük sensörlü mono kamera ve radar kullanıyor. Panoramik çevre görüş kamerası, acil sürüş durdurma sistemi, güvenli çıkış uyarısı gibi yeni fonksiyonlara sahip olan Solterra’da tüm önleyici güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor.

Adaptif Hız Kontrolü

Dikiz aynasının üzerinde konumlanmış mono kamera ve aracın önünde logonun üzerinden yer alan radar sistemini birlikte kullanarak çalışan adaptif hız kontrolü sistemi sayesinde, 4 kademeli takip mesafesi ile 30-160 km/s arası seyir hızı ayarlanabiliyor. Araç, adaptif hız kontrolü ve şerit ortalama fonksiyonu devredeyken viraja girmeye başladığında sistem bunu algılıyor ve hızını düşürüyor. Sistem 90 km/s üzerindeki hızlarda devredeyken sol şeritteki aracın hızını da ölçümleyerek hızınızı düşürüyor.

Kör Nokta Uyarı ve Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi

Otomobilin arka tamponlarında bulunan radarların, 60 metre mesafe içinde bir araç veya hareketli bir nesne algılaması halinde, yan aynalarda bulunan LED ikaz ışıkları ile sürücü bilgilendirilerek kaza riski minimuma düşürülüyor.

Sistem ayrıca park alanında geri manevra sırasında, arka kamera veya park sensörlerinden önce hareketli nesne algıladığı takdirde sürücüyü sesli ve görsel ikaz ederek kaza riskini minimuma düşürüyor.

Şerit İhlal Uyarısı / Şeritte Kalma Asistanı / Şerit Ortalama Fonksiyonu

Şerit ihlal uyarısı; 50 km/s süratin üzerinde seyrederken şerit ihlali yapılması halinde sürücüyü hem sesli, hem de direksiyon simidine titreşim uygulayarak uyarıyor.

Şeritte kalma asistanı; şerit ihlal uyarısı devreye girdikten sonra sistem direksiyona müdahale ederek aracın şeritte kalmasını sağlıyor.

Şerit ortalama fonksiyonu; adaptif hız sabitleme ile birlikte çalışarak öndeki aracı ve şeritleri algılayarak direksiyona müdahale ediyor ve aracın şeridi ortalamasına yardımcı oluyor. Sistem şeritler haricinde asfalt ve farklı yüzeyleri de algılıyor. Şeritlerin algılanmasının mümkün olmadığı durumlarda ise adaptif hız sabitleme modunda takip edilen araca göre seyir konumu ayarlanıyor.

Acil Sürüş Durdurma Sistemi

Direksiyonun üzerinden yer alan yüz tanıma kamerasını kullanan sürücü takip sistemi, özellikle, uyuklama, göz kapanması ve baygınlık gibi durumlarda sürücünün ve yolcuların güvenliğini sağlamada son derece önemli bir rol üstleniyor.

Sürücü takip sistemi ile birlikte çalışan sistem, şeritte kalma asistanı aktifken, sürücü tarafından bir süre işlem yapılmazsa ve sürücüde bir anormallik olduğunu tespit edilirse, sistem aracın dışına sesli bir uyarı veriyor, aracı yavaşlatıyor, dörtlü flaşörleri yakıyor ve aracı bulunduğu şeridin içinde durduruyor.

Park Destek Freni

15km/s hızın altında park ederken, aracın ön ve arkasındaki, 2 ila 4 metre arasındaki engeller tespit edilip çarpışma riski algılandığı takdirde, park destek freni sistem sürücüyü sesli olarak uyarıyor ve çarpışmayı önlemek için otomatik olarak güçlü fren uyguluyor.

Güvenli Çıkış Uyarısı

Araç park halindeyken, arka kısımda bulunan radarlar arka yandan yaklaşan araçları veya bisikletlileri algılıyor ve yan aynalarda bulunan uyarı ışığı ile yolcuları olası çarpışmalara karşı uyarıyor. Kapı uyarıya rağmen açıldığı takdirde, görsel uyarıya ek olarak sesli uyarı da yapılarak olası kaza önlenmeye çalışılıyor.

Panoramik Çevre Görüş Kamerası

Park destek freni ile bağlantılı çalışan panoramik çevre görüş kamerası sayesinde, aracın çevresinde bulunan kameralardan gelen görüntüler birleştirilerek 12,3 inç multimedya ekranda görüntülenerek düşük hızlarda (12km/s’e kadar) sürüş sırasında görsel destek sağlanıyor. Akıllı hafızaya sahip sistem daha önce geçmiş olduğu zemini hatırlıyor ve araç o zemin üzerine geri geldiğinde zemini tekrar ekran üzerinde gösteriyor.