Chery dünya devleriyle aynı ligde!

CARMEDYA.COM – Chery, J.D. Power tarafından yayınlanan 2022 Çin İlk Kalite Araştırması’nda, birçok ana akım ortak girişim marka arasında ilk 10 sıralamasında dokuzuncu sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Ayrıca Chery TIGGO ve ARRIZO ailesi de kendi segmentlerinde pazar lider oldu. Kalite ve teknolojiyle ihracatta sıçrama ve uluslararası pazarlara geçiş felsefesi Chery için, 20 yıl üst üste Çin otomobil markaları içinde en iyi ihracatçı olmak için önemli bir motto oldu. Kuruluşundan bu yana bu mottoya odaklanarak temel teknolojiler üzerinde sürekli araştırma ve geliştirme yapan Chery, 20 yıldan uzun süredir teknolojiye yatırım yapıyor. Bu süreçte 5 Ar-Ge merkezi kuran markanın Ar-Ge merkezlerinde, çoğu Jaguar Land Rover, GM ve Ford gibi tanınmış otomobil şirketlerinin üst düzey teknik yeteneklerinden olmak üzere 10’un üzerinde ülkeden 7 bin kişi çalışıyor.

17 binin üzerinde patent

Chery, bugüne kadar 17 binin üzerinde patent alarak Avrupa ve Amerika’daki asırlık markaları geride bıraktı. Temel teknolojilerde bağımsız Ar-Ge gücünü artırmaya odaklanan Chery, diğer yandan da sağlam bir ortaklık kurmak ve güçlü bir tedarik zinciri oluşturmak için uluslararası premium parça tedarikçileriyle el ele veriyor. Bu iş birliklerinin önemli sonuçlarından biri de markanın amiral gemisi TIGGO 8 PRO olarak öne çıkıyor. Araçta kullanılan şanzımanı dünyanın en iyi üç şanzıman üreticisinden biri olan Getrag üretiyor. Getrag, TIGGO 8 PRO’ya, Mercedes-Benz ve BMW ile aynı 7DCT çift kavramalı şanzımanı sağlıyor. Aracın premium lastiklerini ise asırlık bir lastik şirketi olan Coopertires sağlıyor. Premium ses sistemleri üreticisi Sony, TIGGO 8 PRO’ya sadece otomotiv ses ürünleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özel bir “Altın kulak” ekibi ile özel ayar hizmeti de sunuyor. Böylece TIGGO 8 PRO, yolcularına üst seviye ses ve video deneyimi yaşatıyor. Aracın aküsünü ise dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan CATL sağlıyor. Gövde elektronik stabilite sistemi de Jaguar Land Rover ile aynı kökene sahip ve Bosch tarafından sağlanıyor.

Uluslararası premium parça tedarikçileri TIGGO 7 PRO için de parça tedarik ediyor. BAES, motor yönetim sistemini sağlıyor. Valeo klima sistemini tedarik ederken, camlar Fuyao ve emniyet kemerleri Autoliv imzasını taşıyor. Ayrıca Continental, Bosch, BorgWarner, Adient ve Eaton gibi sektörün öncülerinden olan tedarikçileri bulunuyor. En iyi tedarikçilerle el ele vermek, sadece Chery’nin kalitesini üst seviyeye taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Chery markasının tüm endüstri tarafından kabul görmesini de sağlıyor. Sektörün ileri standartlarını esas alan Chery, aynı zamanda kapsamlı bir şekilde yükseltilmiş üretim ölçeği, üretim teknolojisi ve yönetim süreci ile kaliteli bir üretim süreci elde etmek için yüksek verimlilik, otomasyon, şeffaflık ve dijitalleşme avantajlarına sahip bir üretim tesisi kurdu. Uluslararası pazarlardaki genişlemesini hızlandırmaya devam eden Chery, otomotiv endüstrisinin dönüşümünü kolaylaştırmak ve küresel müşteriler için daha akıllı, verimli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak için daha fazla ortakla el ele vermeyi hedefliyor.