Otomotivde patent şampiyonu Mercedes-Benz Türk oldu

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında otomotiv sektöründe en çok patent tescili alan firma oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılında Türkiye’nin tüm sektörlerde en çok patent başvurusu yapan dördüncü firması olan Mercedes-Benz Türk, aynı dönemde Türkiye’nin en çok patent tescili alan otomotiv firması oldu.

Üretimi, ihracatı ve sağladığı istihdamın yanı sıra gerçekleştirdiği AR-GE çalışmalarıyla da otomotiv sektörünün geleceğine yön veren şirketin, biri Hoşdere Otobüs Fabrikası diğeri ise Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde olmak üzere iki adet AR-GE Merkezi bulunuyor.

2022 yılının en çok patent tescili alan otomotiv firması Mercedes-Benz Türk’ün başarısı OSD (Otomotiv Sanayi Derneği) tarafından ödüllendirildi. Şirket, derneğin 48’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda verilen ‘OSD Başarı Ödülleri’nde, ‘2022 Yılı OSD Teknoloji Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

2022 yılında Kamyon AR-GE Merkezi ile 142, Otobüs AR-GE Merkezi ile de 38 adet olmak üzere toplam 180 adet patent başvurusunda bulunan Mercedes-Benz Türk, bunların 87’sine tescil aldı. Şirketin 2022 yılında patent tescili aldığı buluşlardan öne çıkanlar ise; ses dalgaları kullanarak yolcu güvenliğinin artırılması, mesafe sensörü ile emniyet kemeri kontrolü ve deformasyon enerjisini azaltmak için bağlantı tasarımı olarak sıralanabilir.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Otomotiv sektörünün dönüşümden geçtiği süreçte AR-GE çalışmalarının önemi her geçen gün artıyor. Daimler Truck’ın en önemli üretim ve AR-GE üslerinden biri konumunda olan şirketimiz sahip olduğu iki adet AR-GE Merkezi ile sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. 2009 yılında kurulan Hoşdere AR-GE Merkezimiz, tüm dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin iç donanım, karoser, dış kaplama, elektrik altyapısı, teşhis sistemleri ve donanımsal dayanıklılık testleri için yetkinlik merkezi olarak çalışıyor. Her geçen gün global sorumluluklarını artırmaya devam eden AR-GE ekiplerimiz, başarılı çalışmaları ile 2022 yılında Mercedes-Benz Türk’ün en çok patent tescili alan otomotiv firması olmasına büyük katkı sağladılar. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Otomotiv Sanayi Derneği tarafından verilen ‘2022 Yılı OSD Teknoloji Başarı Ödülü’nün yeni inovasyonlar yapma yolunda bizlere güç ve motivasyon sağlayacağına inanıyorum.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ise, “Aksaray AR-GE Merkezimiz, kamyon ürün grubundaki çalışmalarımızı hızlandırmak hedefi ile 2018 yılında açılmıştı. O günden bugüne, bu yatırımımızın olumlu yansımalarını almaya devam ediyoruz. Tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının yol testlerinin tek onay merci olan AR-GE Merkezimiz, elektrikli kamyonlar için de yol testi onay mercilerinden biri olma görevini sürdürüyor. Yol gösterici olarak gördüğümüz AR-GE çalışmalarımızın Otomotiv Sanayi Derneği tarafından ödüllendirilmesinin de bizim için gurur kaynağı olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

Daimler Truck ağında önemli bir konuma sahip

Mercedes-Benz marka otobüs ve kamyonlar için global sorumluluk taşıyan, dünyadaki tüm coğrafyalar için yeni ürün-kapsamlar geliştiren ve yol testleri gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul ve Aksaray’da bulunan AR-GE Merkezleri, aynı zamanda elektrikli araçların geleceği için önemli sorumluluklar da üstleniyor. Söz konusu merkezler, gerçekleştirdikleri geliştirme faaliyetleri, OMIplus ONdrive gibi web tabanlı projeler, kullandıkları Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik teknolojileri ile Daimler Truck ağında önemli bir konuma sahip.