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Toyota GR 86 gün ışığına çıktı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota, GR ürün gamının en yeni üyesi spor otomobil GR 86’nın dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Yeni GR 86, ilk kez 2012’de tanıtılan ve 200 bin adedin üzerinde satış performansı yakalayan GT86’nın eğlenceli sürüş karakteristiğini yansıtmaya devam ediyor. Önden motorlu ve arkadan itişli GR 86’nın global bir model olarak Avrupa’da da satışa sunulması planlanıyor.

Toyota GR 86’nın alüminyum tavanı ve gövde panelleri gibi bir dizi ağırlık azaltma çalışmaları sayesinde 1.270 kg olmasıyla segmentinin en hafif dört koltuklu coupe aracı olarak dikkat çekiyor.

GR 86’da yer alan yeni hafif dört silindirli motorun hacmi 2,4 litreye yükseltildi ve böylece performansı da selefine göre arttı.

Yeni GR 86, 4265 mm uzunluk, 1775 mm genişlik, 1310 mm yükseklik ve 2575 mm dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler hemen hemen GT86 ile aynı kalırken, çevikliği artıracak şekilde ağırlık merkezi alçakta tutuldu. GT86’ya göre gövde sertliği yüzde 50 civarında artırılan yeni araç daha keskin yol tutuşa ve daha iyi yönlendirme kabiliyetine sahip olacak.

TOYOTA GAZOO Racing’in motorsporları deneyiminden faydalanarak geliştirilen araçtaki ön hava kanalları ve yan paneller gibi fonksiyonel aerodinamik parçalar ile birlikte, GR 86’nın sınıfının en iyi yol tutuşa ve dengeye sahip olması hedefleniyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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