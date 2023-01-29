Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe’nin detayları açıklandı

CARMEDYA.COM – Sportif elektrikli modellerini GSe ismi altında toplayan Opel’in ilk GSe modelleri Astra ve Astra Sports Tourer GSe’nin detayları belli oldu.

Grand Sport electric kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaya başlanan GSe, markanın sportif elektrikli modellerini tanımlıyor.

Astra GSe, 165 kW/225 HP gücünde şarj edilebilir hibrit motor ile geliyor. Opel Manta GSe’den esinlenen 18” hafif alaşım jantlar ve özel AGR sertifikalı ısıtmalı GSe performans koltuklar modelde öne çıkarken, GSe’ye özel 10 mm alçaltılmış şasi ile daha alçak sürüş yüksekliği, özel direksiyon ayarı ve süspansiyon aracı farklı kılan detaylar arasında yer alıyor. Bu arada direksiyonda ısıtma özelliği sunuluyor.

Modelde kullanılan 4 silindirli ve 1,6 litre hacimli benzinli motor 133 kW/180 HP güç üretiyor. Benzinli motoru 81,2 kW/110 HP elektromotor destekliyor. Böylece ortaya 165 kW/225 HP sistem gücü ve maksimum 360 Nm tork çıkıyor. Beş kapılı hatchback model fabrika verilerine göre 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede hızlanıyor ve 235 km/s (tamamen elektrikli 135 km/s) maksimum hıza ulaşıyor. Bununla birlikte 12,4 kWs lityum-iyon batarya sayesinde Astra GSe, WLTP’ye göre yerel olarak 64 kilometreye kadar emisyonsuz yol kat edebiliyor. Yeni Astra GSe’de, 3,7 kW entegre şarj cihazı standart olarak geliyor. 22 kW duvara entegre şarj modülü ile yaklaşık 2 saatte tam şarj olabiliyor.

Amortisörler, KONI FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, düşük frekanslarda (gövde kontrolü) ve yüksek frekanslarda (süspansiyon kontrolü) farklı sönümleme karakteristikleri sağlıyor. Modelde GSe versiyonlarına özel ESP ayarları kullanılıyor.

Astra GSe, standart olarak; araç, yaya ve bisikletli algılayabilen radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, adaptif hız sabitleyici, gelişmiş trafik işareti tespit sistemi ile şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve gelişmiş kör nokta uyarı sistemi özelliklerine sahip Intelli-Drive 1.0 sistemi ile yollara çıkıyor. Ön-arka park sensörü ve Intelli-Vision 360 derece çevre görüş kamerası manevra yaparken sürücüyü destekliyor. Pure Panel Pro’ya entegre 10” gösterge ekranı ve 10” multimedya ekranı ile kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bilgi-eğlence sistemi sunulurken, uyumlu akıllı telefonlar için orta konsolda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.