Avrupa Otomotiv Pazarı toparlanıyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa Otomotiv Pazarı’nın Mayıs ayı sonuçlarını paylaşırken, tüm pazarlarda hızlı bir toparlanma görülüyor.

Paylaşılan sonuçlarla birlikte; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Mayıs ayında %72,5, otomobil pazarı %73,7, hafif ticari araç pazarı %66,2 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2021 Mayıs ayında %72,5 arttı ve 1.288.979 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 747.351 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Mayıs ayında 2020 Mayıs ayına göre %73,7 arttı ve toplam 1.083.795 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mayıs ayında ise Avrupa otomobil pazarı 623.836 adetti. • Hafif ticari araç pazarı 2021 Mayıs ayında %66,2 artış gösterdi ve 173.268 adede ulaştı. 2020 Mayıs ayında 104.267 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 yılında %33,7, otomobil pazarı %31,1 ve hafif ticari araç pazarı %52,7 arttı.

Otomotiv pazarı 2021 yılında %33,7 arttı ve 6.253.727 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 4.676.312 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Mayıs döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre %31,1 arttı ve toplam 5.204.398 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 3.969.841 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında %52,7 arttı ve 886.091 adede yükseldi. 2020 yılında ise 580.340 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre %73,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %69,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %83 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanan ülke olmadı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %551,7 ile İngiltere, %261,1 ile İrlanda ve %159,5 ile Portekiz oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösteren tek pazar %2,9 ile Romanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %63,5 ile İtalya, %57,7 ile Yunanistan ve %51,2 ile Fransa oldu.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %674,1 ile İngiltere, %240,1 ile İrlanda ve %190,2 ile Portekiz oldu. Geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %9,1 ile Romanya ve %2,4 ile Hollanda’da görüldü. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %62,8 ile İtalya, %57,1 ile Yunanistan ve %50,1 ile Fransa oldu.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşanan ülke olmadı. 2021 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %362,6 ile İrlanda, %289,3 ile İngiltere ve %115,4 ile Litvanya oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre daralma yaşayan ülke olmadı. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %99,3 ile İngiltere, %79,1 ile İsveç ve %77 ile Yunanistan oldu.