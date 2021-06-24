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Avrupa Otomotiv Pazarı toparlanıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa Otomotiv Pazarı’nın Mayıs ayı sonuçlarını paylaşırken, tüm pazarlarda hızlı bir toparlanma görülüyor.

Paylaşılan sonuçlarla birlikte; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Mayıs ayında %72,5, otomobil pazarı %73,7, hafif ticari araç pazarı %66,2 artış gösterdi. 

Otomotiv pazarı 2021 Mayıs ayında %72,5 arttı ve 1.288.979 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 747.351 adet toplam satış gerçekleşmişti. 

Otomobil pazarı 2021 Mayıs ayında 2020 Mayıs ayına göre %73,7 arttı ve toplam 1.083.795 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mayıs ayında ise Avrupa otomobil pazarı 623.836 adetti. • Hafif ticari araç pazarı 2021 Mayıs ayında %66,2 artış gösterdi ve 173.268 adede ulaştı. 2020 Mayıs ayında 104.267 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 yılında %33,7, otomobil pazarı %31,1 ve hafif ticari araç pazarı %52,7 arttı. 

Otomotiv pazarı 2021 yılında %33,7 arttı ve 6.253.727 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 4.676.312 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Mayıs döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre %31,1 arttı ve toplam 5.204.398 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 3.969.841 adetti. 

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında %52,7 arttı ve 886.091 adede yükseldi. 2020 yılında ise 580.340 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre %73,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %69,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %83 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanan ülke olmadı. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %551,7 ile İngiltere, %261,1 ile İrlanda ve %159,5 ile Portekiz oldu. 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösteren tek pazar %2,9 ile Romanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %63,5 ile İtalya, %57,7 ile Yunanistan ve %51,2 ile Fransa oldu.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %674,1 ile İngiltere, %240,1 ile İrlanda ve %190,2 ile Portekiz oldu. Geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı. 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %9,1 ile Romanya ve %2,4 ile Hollanda’da görüldü. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %62,8 ile İtalya, %57,1 ile Yunanistan ve %50,1 ile Fransa oldu. 

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşanan ülke olmadı. 2021 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar %362,6 ile İrlanda, %289,3 ile İngiltere ve %115,4 ile Litvanya oldu. 

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre daralma yaşayan ülke olmadı. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %99,3 ile İngiltere, %79,1 ile İsveç ve %77 ile Yunanistan oldu. 

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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