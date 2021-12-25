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Mercedes-Benz VISION EQXX gün sayıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM -Mercedes-Benz, bugüne kadar geliştirdiği en verimli araç olarak tanımladığı VISION EQXX’in dijital dünya prömiyerini 3 Ocak 2022 Pazartesi günü dijital olarak gerçekleştirecek.

Rekor sürede hayata geçirilen VISION EQXX ile Mercedes-Benz, markanın yenilikçi gücü, elektrikli araç ve yazılımda liderlik hedeflerini de vurguluyor.

Dijital dünya lansmanında, Yönetim Kurulu üyeleri Ola Källenius ile Markus Schäfer, Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener ve geliştirme ekiplerinden uzmanlar, VISION EQXX’in geliştirme sürecini anlatacak.

VISION EQXX, teknolojik engelleri aşarken enerji verimliliğini yeni zirvelere taşımayı amaçlayan, geniş kapsamlı ve sıfırdan inşa edilen bir Mercedes-Benz teknoloji programının ürünü. Araç, son teknoloji elektrikli aktarma organlarının tüm unsurlarındaki ilerlemelerin yanı sıra gelişmiş mühendislik ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımıyla üretildi. Gelişmiş yazılım da dahil olmak üzere bir dizi akıllı verimlilik önlemi ile tamamlanan VISION EQXX, Mercedes-Benz’in yeni verimlilik sınırlarını keşfetmesine olanak tanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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