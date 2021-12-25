Mercedes-Benz VISION EQXX gün sayıyor

CARMEDYA.COM -Mercedes-Benz, bugüne kadar geliştirdiği en verimli araç olarak tanımladığı VISION EQXX’in dijital dünya prömiyerini 3 Ocak 2022 Pazartesi günü dijital olarak gerçekleştirecek.

Rekor sürede hayata geçirilen VISION EQXX ile Mercedes-Benz, markanın yenilikçi gücü, elektrikli araç ve yazılımda liderlik hedeflerini de vurguluyor.

Dijital dünya lansmanında, Yönetim Kurulu üyeleri Ola Källenius ile Markus Schäfer, Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener ve geliştirme ekiplerinden uzmanlar, VISION EQXX’in geliştirme sürecini anlatacak.

VISION EQXX, teknolojik engelleri aşarken enerji verimliliğini yeni zirvelere taşımayı amaçlayan, geniş kapsamlı ve sıfırdan inşa edilen bir Mercedes-Benz teknoloji programının ürünü. Araç, son teknoloji elektrikli aktarma organlarının tüm unsurlarındaki ilerlemelerin yanı sıra gelişmiş mühendislik ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımıyla üretildi. Gelişmiş yazılım da dahil olmak üzere bir dizi akıllı verimlilik önlemi ile tamamlanan VISION EQXX, Mercedes-Benz’in yeni verimlilik sınırlarını keşfetmesine olanak tanıyor.