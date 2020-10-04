Suzuki SX4 S-Cross’un Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Suzuki’nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli; özgün tasarımı, 8 farklı gövde renk seçeneği, konfor odaklı GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ve performanslı motoruyla ekim ayı içerisinde ülkemizde 289 bin 900 TL’lik fiyatıyla satışa sunulacak.

4300 mm uzunluk, 1785 mm genişlik ve 1580 mm yüksekliğe sahip olan SX4 S-Cross, 2600 mm’lik aks mesafesine sahip. 5 kişilik oturma kapasiteli crossover, 430 litre olan ve arka koltuklar yatırıldığında 875 litrelik hacme kavuşan bagaj yapısıyla da geniş bir yükleme kapasitesi sunuyor. Önden çekişli SX4 S-Cross’ta, yüksek çekişe dayanıklı çeliğin etkin kullanımıyla meydana gelen sert ve hafif gövde, sürüş esnasında optimum aerodinami sağlıyor.

Boosterjet motor

Suzuki SX4 S-Cross’ta, diğer Suzuki modellerinden tanıdığımız doğrudan enjeksiyonlu Boosterjet benzinli turbo motor yer alıyor. 1.4 litre hacmindeki 82 mm strok ve 73 mm çap değerine sahip 140 PS güç üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Suzuki SX-4’ün motoru, 1500 ile 4000 devir aralığında 220 Nm tork üretiyor. Boosterjet ile 0-100 km hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan SX4 S-Cross, fabrika verilerine göre ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketim değerlerine sahip.

Dış ve iç tasarım

Suzuki SX4 S-Cross’da arka LED stop lambaları, entegre tavan rayları ve 17 inç alaşımlı jantlar dış görünümün öne çıkan detayları. Ön LED farlar, elektrikli, ısıtmalı ve sinyalli katlanabilir yan aynalar ile yağmur sensörü ve ön sis farları ise araç konforunu artıran dış detaylar arasında bulunuyor.

Ayarlanabilir deri direksiyon simidi, direksiyondan vites kulakçıkları, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleyici, geri görüş kamerası vevites değiştirme uyarısı gibi özellikler GL Elegance adı verilen donanım paketinde standart olarak sunuluyor. Yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, gibi bilgileri kolay anlaşılır şekilde görüntüleyen yol bilgi ekranı, aynı zamanda manuel mod kullanımında en uygun vitesin seçilmesine yardımcı oluyor. 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı ise radyo, geri görüş kamerası ve navigasyon işlevlerini bünyesinde barındırırken, Bluetooth veya USB bağlantısıyla akıllı telefon uygulamalarının kullanılmasına da olanak tanıyor.

Yine Suzuki SX4 S-Cross’un dikkat çekici iç tasarımında yumuşak yüzeyli konsol ve orta konsol için uygulanan çerçeveli vurgular kalite algısını arttırırken; çift bölgeli otomatik klima, ön ısıtmalı koltuklar, ön-arka kol dayama, aynalı-aydınlatmalı sürücü ve yolcu güneşlikleri, otomatik kararan iç dikiz aynası ve çok sayıdaki saklama alanı gibi fonksiyon ve donanımlar, SX4 S-Cross’un konforunu tamamlayan standart özellikler arasında geliyor.

Sürücü, yolcu ve yaya güvenliği

SX4 S-Cross; Suzuki’nin TECT sistemi sayesinde, bir çarpışma durumunda enerjiyi etkili bir şekilde emen ve dağıtan bir gövde yapısıyla sunuluyor. Araçta; EBD Destekli ABS, BAS (Fren Destek Fonksiyonu), ESP (Elektronik Stabilite Programı), HHC (Yokuş Kalkış Desteği), TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi), merkezi alarm sistemi, çocuk güvenlik kilidi ve çocuk koltuğu sabitleme mekanizması ile toplam 7 adet hava yastığı gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.