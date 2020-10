McLaren 765LT’nin lastikleri Türkiye’den!

CARMEDYA.COM – McLaren’in bugüne dek en hızlı tur zamanına ulaşan yeni Super Series otomobili McLaren 765LT’nin lastikleri Pirelli’nin Türkiye’de yer alan motor sporları fabrikası tarafından üretildi.

Pirelli’ye verilen kuru zeminde en yüksek performansı gösterme misyonu doğrultusunda bu yeni iş birliğinin başlangıç noktası olarak pistte ve yolda en iyi performansa sahip P Zero Trofeo R lastik seçildi.

Türkiye’de İzmit’te üretilen Trofeo R lastik, Pirelli’nin ünlü araştırma ve geliştirme merkezi tarafından yürütülen yoğun çalışmaların ardından Pirelli ve McLaren’in bu yeni otomobilden beklenen yüksek performansı karşılamaya yönelik ortak çabalarıyla daha da rafine hale getirildi. Öte yandan, otomobillerini pist yerine yolda kullanmayı tercih eden sürücüler için de Pirelli P Zero lastikler sunuluyor.

Hızlı tur zamanları

Yeni McLaren 765LT, 800 Nm tork üreten 765 HP gücündeki motoruyla sağladığı üstün performans ve özel olarak geliştirilen P Zero Trofeo R lastikleri aracılığıyla önemli miktarda yük aktaran aerodinamik tasarımıyla sportif bir amacı olduğunu ortaya koyuyor.

Pirelli mühendisleri, McLaren’in 765LT’ye özgü bir lastik geliştirilmesi talebini karşılamak amacıyla lastiklerin yapısı ve profili üzerinde çalışarak özellikle kuru havada daha fazla mekanik kavrama sağlamak ve tutuşu iyileştirmek için lastiğin yolla temas alanını artırdı. Sırt deseni hamuru, McLaren’in hedeflerini karşılamak için ele alınan bir başka unsur oldu. Sırt deseni, hem düz yolda hem de virajlarda olası en iyi yol tutuşunu garanti edecek, frenleme mesafesini kısaltacak ve yanal kavramayı maksimuma çıkaracak şekilde tasarlandı. Lastiklerden elde edilen bu ilave performans ile yeni 765LT’nin yenilikçi özelliklerinin bir araya getirilmesi sayesinde Woking fabrikasında üretilen diğer tüm araçlardan daha hızlı tur zamanına ulaşan bir otomobil ortaya çıktı.

Pirelli’den McLaren için terzi işi yaklaşım

Pirelli ile McLaren’in uzun yıllara dayalı ortak çalışmalarından doğan en yeni lastik olan ve McLaren 765LT için yaratılan yeni P Zero Trofeo R, her iki şirketin motor sporlarından edindiği kapsamlı derslerin de bir yansımasını temsil ediyor. McLaren Üretim Merkezinden çıkan her araç, terzi işi bir yaklaşımla o otomobil için spesifik olarak geliştirilen ve lastik yanağında özel “MC” işaretini taşıyan Pirelli lastiklerle donatılıyor. Bu lastiklerden bazılarında otomobilin içinde en üst düzey akustik konforu garanti eden PNCS (Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi) gibi diğer Pirelli teknolojileri de bulunuyor.