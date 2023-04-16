Chery yenilikleriyle Şangay’da sahne alıyor

CARMEDYA.COM – Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan Chery, genişleyen ürün gamıyla 2023 Şangay Uluslararası Otomobil Fuarı’na çıkarma yapacak.

18 Nisan’da kapılarını açacak fuara sıkı şekilde hazırlanan Chery, tamamen yeni bir yaklaşımla ve oldukça geniş bir ölçekle fuardaki yerini alacak. Fuarda 2023 Küresel Bayi Toplantısı’nı da gerçekleştirecek olan Chery, dünya genelinde 80’in üzerinde ülke ve bölgeden 1000’e yakın denizaşırı bayi temsilcisini de standında ağırlayacak.

Otomobilseverleri üç açıdan yakalamayı hedefliyor

Chery, fuarda üç farklı boyuttan kullanıcıların beğenisi kazanmayı planlıyor. Örneğin Chery, teknoloji yaklaşımı açısından gerek standın tasarımı ve yerleşimi gerekse de yoğun etkileşimli çözümleriyle ileri teknolojiye vurgu yapacak. Ayrıca küreselleşme açısından Chery kapsayıcılığını çift dilli tanımlama ve işaretleme yaklaşımıyla tüketicilerin beğenisine sunacak. Çinli otomobil üretici fuardaki standında, tüketicilerin damaklarına da hitap edecek. Bu kapsamda Chery’nin şık ve teknolojik standında bir de kahve sürprizi olacak. Standda kahvesiyle ünlü ülke ve bölgelerden gelen kahve çekirdeklerinin yerinde kahve ustaları tarafından işlenecek ve çeşitli kahve lezzetleriyle “Kahve Lezzetlerinin Dünya Haritası” oluşturulacak. Yurt dışından yüzlerce basın mensubunu standında özel bir uluslararası toplantıyla ağırlamaya hazırlanan Chery, kullanıcı odaklı konsepti açısından kullanıcı etkileşimine dayanan bir sahne deneyimi yaratacak ve kullanıcıların bu alanda keyifli bir deneyim yaşaması için uygun bir ortam oluşturacak.

Yeni enerjili araç pazarında güçlenme hedefi

Yeni enerjili araç (NEV) pazarı, güncel haliyle yeni enerji ve zekanın büyük otomobil şirketlerinin kaynakları merkezileştirmesi ve temel rekabet gücü yaratması için yeni bir yön haline geldiği ve ölçek etkisini yönlendirdiği bir döneme girdi. Bu şirketlerden biri olan Chery de, NEV endüstrisinin gelişimine liderlik etme misyonuyla hareket ediyor. Bu bağlamda Chery, yeni bir endüstri gelişim modeli oluşturmaya ve yeni bir teknolojik ekosisteme sahip küresel bir teknoloji şirketine dönüşümünü hızlandırmaya odaklanıyor. “Yaoguang 2025” stratejisiyle hareket eden Chery, bu strateji doğrultusunda elektrikliye geçiş ve akıllı teknolojiler alanında derinlemesine gelişmeye odaklanacak. Daha kesin bir ifade ile Chery, kapsamlı bir teknolojik sıçrama için HEV ve BEV dahil olmak üzere çok sayıda teknolojinin kombinasyonu yoluyla yeni enerji stratejisini geliştirecek, birden çok pazar segmentinde kapsamlı yerleşim planı ve derinlemesine geliştirme yürütecek.

Sektör ortalamasının çok üzerinde büyüdü

Bu kapsamlı yaklaşımın yansıması olarak Chery, sektördeki genel trendin aksine mart ayında yüzde 52,7’lik bir büyüme gerçekleştirdi ve 10 ay üst üste 100 bin adedin üzerinde satış yaparak önemli bir başarıya imza attı. Bu kapsamda Chery’nin ilk çeyrekteki kümülatif satışları yıllık bazda yüzde 44,1 artarak yeni bir rekor kırdı. Marka ayrıca, otomobil endüstrisinin ortalama büyüme hızının çok üzerinde bir ivme ile hızla büyümeye devam ediyor.

2023 Küresel Bayi Toplantısı aynı zamanda, üç yıllık COVID-19 salgınının ardından Çin’deki genel merkezinde Chery ve küresel ortakları arasındaki ilk yüz yüze iletişim olacak. Toplantı, Chery’nin küreselleşme stratejisini güçlendirmeyi, küresel pazarın ihtiyaçlarını dinlemeyi ve küresel ortaklarla gelecekteki kalkınma planlarını müzakere etmeyi amaçlıyor. Bu aynı zamanda Chery’nin küresel pazar stratejisini daha da hızlandıracağı anlamına geliyor.